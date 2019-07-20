0553 313 94 23

Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli:- "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir"

20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
Bakanlık yaban hayvanlarının yaralarını sarıyor

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yaban hayatını korumada Bakanlığın yanı sıra vatandaşlara da önemli görev düştüğünü belirterek, "Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." ifadesini kulandı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde çeşitli sebeplerle yaralanan yaban hayvanlarının tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı, tabiata uyum sağlayamayacak durumda olanların ise uygun hayvanat bahçelerine, doğal yaşam parklarına yerleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, doğada zarar gören yaban hayvanlarından 2012-2018 yılları arasında 20 bin 418'inin, bu yıl haziran sonu itibarıyla da bin 791'inin tedavi edilerek tekrar doğal yaşam alanlarına bırakıldığı bildirildi.

İlk olarak 2010 yılında tesis edilmeye başlanan yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi alanında çalışmalarını sürdüren DKMP Genel Müdürlüğünün, hizmet verdiği illere yenilerini eklediği aktarılan açıklamada, bu kapsamda Afyonkarahisar, Konya ve Diyarbakır’da yaban hayvanı kurtarma ve rehabilitasyon merkezi tesis edilmesi için atılan adımların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bakan Pakdemirli, yaban hayatı için büyük bir gayretle çalıştıklarına dikkati çekerek, "Bakanlık olarak kendi çalışmalarımızın yanı sıra vatandaşlara da bu konuda büyük bir görev düşüyor. Yaban hayatının korunması için insanlar daha duyarlı yaklaşarak, yaralı halde buldukları hayvanları yetkililere bildirebilir ya da tedavi merkezlerine getirebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 20 Temmuz 2019 Cumartesi 11:17
  1. DKMP Genel Müdürlüğü
  2. Doğa Koruma ve Milli Parklar
  3. Tarım ve Orman Bakanlığı
  4. yaban hayatı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kimlikleri belli oldu! O teröristlerden birisi, örgütün sözde Türkiye sorumlusu çıktı
    1. Kimlikleri belli oldu! O..
    2. 15 günde bin 236 ünite bağış
    3. KPSS öncesi adaylar emanet teslim etme..
    4. Kamburlukartık çaresiz değil
    5. SANKO Üniversitesi tercih ve tanıtım..
    6. Anasına küfreden adamın avukatı oldu
    7. Beytüşşebap’ta dev göl keşfedildi
    8. Milletvekili Savaş; “Kıbrıs ile..
    9. Zonguldak’ta feci kaza: 2 ölü, 4 yaralı
    10. Develi Kaymakamı Duru Gönüllere..
    11. MHP lideri Bahçeli’nin hediyesini 22..
    12. Fiat Professional temmuz ayında ÖTV’yi..
    13. ABD kongresinde “kötü ruhları kovma”..
    14. "Süper Lig'de başarılı bir sezon..
    15. Ülke şokta! Büyük patlamada ölü sayısı..
    16. Galatasaray, Fiorentina ile hazırlık..
    17. Eriyen kar sularının etkisi azalınca..
    18. Kocaeli’de inşaatın 3’üncü katından..
    19. Arnavut kaldırımı taşlarına elleriyle..
    20. Emniyetten Türkiye genelinde taksi..
    21. Vatandaşı darp eden şoföre ceza
    22. Benzinde 20 kuruş indirim
    23. Fındık bahçeleri arasındaki saklı..
    24. Gazeteci Kurtar Çakın’ın objektifinden..
    25. Türkiye Aracılar Birliği (TAB) Başkanı..
    26. Radarların ‘ateşi’ de maliyeti de düştü
    27. Tekirdağ Valisi Yıldırım’dan Vali..
    28. Kamyonla traktör çarpıştı: 1 ölü, 1..
    29. Dünya Şampiyonası’nda ringe çıkacaklar
    30. Denizli’de imamlar tütün bağımlılığı..
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    Yerli uzun menzilli radardar kritik gelişme!
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    ‘Hayki’ mahlaslı soytarı rapçi, salyalarını İslam’a akıttı! Akılalmaz sözler
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Emekli Albay: ABD’nin hegemonyası artık bitti
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    Birbirine muhalif isimler aynı yerde buluştu! Bu nasıl duruştur?
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'
    ABD buna mecbur! 'F-35'leri Türkiye'ye vermek zorundalar'

    Günün Karikatürü

    20 Temmuz 2019
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Çarpıcı anket sonuçları açıklandı! 'Bugün seçim olsa...'
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...
    Birçok vatandaş bilmiyor! Başvuruna 275 lira...