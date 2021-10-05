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Medya Bakanlık uyardı: Görüntülü aramaları reddedin
Medya

Bakanlık uyardı: Görüntülü aramaları reddedin

Cep telefonlarına bir uyarı mesajı gönderen İçişleri Bakanlığı, "Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz" ifadelerine yer verdi.

Yeniakit Publisher
2021-10-05 18:30:00 -
Bakanlık uyardı: Görüntülü aramaları reddedin

Emniyet, sosyal medya üzerinden aramalarla elde edilen görüntüleri kullanarak vatandaşlardan şantaj ve tehdit yoluyla menfaat sağlayanlara karşı dikkatli olunmasını isterken İçişleri Bakanlığı'ndan da aynı uyarı geldi. İçişleri Bakanlığı, vatandaşlardan tanımadıkları kişilerden gelen görüntülü aramaları reddetmelerini talep etti.

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın güvenli internet kullanımı için rehberlik amacıyla başlattığı SİBERAY programı kapsamında; son günlerde gündeme gelen, özellikle yurt dışı kaynaklı, sosyal medya üzerinden şantaj girişimlerine karşı uyarı yayımlandı.

Facebook ve Instagram uyarısı

Uyarıda, vatandaşların tanımadıkları kişi ya da hesaplardan Facebook, Instagram veya benzer iletişim programları üzerinden maksatlı ve uygunsuz şekilde görüntülü aranarak kayıt yapıldığı, ardından şantaj ve tehdit yoluyla menfaat elde edilmeye çalışıldığı belirtildi.

Yayımlanan uyarıda vatandaşların bu tür girişimlere karşı dikkatli olmaları, tanımadıkları kişi veya hesaplardan gelen görüntülü aramaları kabul etmemelerinin gerektiği vurgulandı.

Emniyet'ten sonra İçişleri Bakanlığı'ndan da uyarı geldi. Bakanlık cep telefonlarına gönderdiği kısa mesajda "Sosyal medyadan yurt dışı kaynaklı görüntülü aranarak tehdit şantaja maruz kalmamak için tanımadığınız kişilerden gelen görüntülü aramaları reddediniz" uyarısında bulundu.

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