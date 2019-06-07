Bakanlık uyardı: Bu ürünlere dikkat! Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, “Kaynağını bilmediğiniz, gıda etiketi bulunmayan süt ve süt ürünlerini kullanmayın” uyarısında bulundu

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü, resmi Twitter hesabından yayınladığı mesajla vatandaşları süt ve süt ürünlerine karşı dikkat etmeleri konusunda uyardı. Hijyenik şartlarda elde edilmeyen sütün sağlık açısından risk oluşturduğu belirtilen uyarı yazısında, “Kaynağını bilmediğiniz, gıda etiketi bulunmayan süt ve süt ürünlerini kullanmayın” ifadesi kullanıldı.

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