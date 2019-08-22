Bakanlık sosyal medyadan ormanlara yönelik suç davranışlarını hatırlattı! Adalet Bakanlığı tarafından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşım yapıldı.

Adalet Bakanlığından, ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezalarına ilişkin Twitter'dan paylaşımda bulunuldu. Bakanlığın paylaşımında, "Ormanlar, insanlığın ortak malıdır. Sayısız canlıya barınak ve insanımıza hayat kaynağı olan ormanlara yönelik suç teşkil eden davranışlar ve bunların cezaları kanunlarımızda açıkça belirtilmiştir" ifadeleri kullanılarak, 6831 sayılı Orman Kanunu uyarınca yangına neden olanların alacakları cezalara yer verildi.

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