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Ekonomi Bakanlık sonunda harekete geçti! 1 TL’lik satılık eve darbe
Ekonomi

Bakanlık sonunda harekete geçti! 1 TL’lik satılık eve darbe

Yeniakit Publisher
2024-05-30 13:04:00 -

Ticaret Bakanlığı, son zamanlarda artan "1 TL'ye satılık ev" ilanlarının alıcıları yanıltmak için kullanılan bir aldatmaca olduğunu tespit etti. Bu tür ilanlar için harekete geçen Bakanlık, sahte ilan verenlere karşı sıkı takibe başladı.

Alınan yeni düzenlemeyle birlikte, satılık ev ilanlarında mülkün gerçek değerini yansıtmayan fiyatlar kullanılamayacak. Bu kapsamda, 1 TL gibi sembolik fiyatlara satışa çıkarılan ev ilanları yasaklandı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı Reklam Kurulu, bir emlak firmasının ilan sitesinde yayınladığı reklamlarda tüketicileri aldattığını tespit etti. Kurul, söz konusu firmanın satılık evler için "1 TL" şeklinde tanıtım yaptığını ancak bu fiyatların gerçek dışı olduğunu açıkladı.

15 REKLAMA CEZA VERİLDİ

Nisan toplantısında satılık evleri ‘1 liraya’ ilana koyan emlak firmalarına yönelik şikâyetleri değerlendiren Reklam Kurulu, bu ve benzeri 15 ayrı reklamı durdurdu. Söz konusu reklamların yanıltıcı nitelikte olduğunu değerlendiren kurul, reklama durdurma cezası uyguladı.

 

Reklam Kurulu, 3 TL, 5 TL, 990 TL, 1.050 TL, 1.950 TL, 11 bin 111 TL, 22 bin 222 TL gibi çeşitli fiyatlarla ilanı veren emlak firmalarının da reklamlarını durdurdu. Kurul; 99 bin 999 TL, 100 bin TL, 111 bin 111 TL, 125 bin TL gibi fiyatlı ilanları da inceledi.
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Evlerin bu fiyata satılmadığını, tüketicilere evin fiyatının daha yüksek olduğunun belirtildiğini tespit eden kurul, bu ilanlar hakkında da durdurma cezası kesti.

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