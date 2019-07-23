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Bakanlık skandala el koydu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya'dan Lübnan'a götürülmek amacıyla yola çıkan ve evrakta sahtekarlık yapılarak Türkiye'ye sokulan hayvanlara ilişkin, "Bundan sonra hayvanlara el koyduk. Hayvanlar karantina altında, her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina süresi devam ediyor." dedi.

23 Temmuz 2019 Salı 11:57
Bakanlık skandala el koydu

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İspanya’dan getirilen ve belgede sahtecilik yapıldığı anlaşılan hayvanlara yönelik soru üzerine, söz konusu hayvanların İspanya’dan yola çıkıp, Lübnan’a gitmesinin planlandığını ancak Türkiye’ye getirildiğinin tespit edildiğini söyledi.

Pakdemirli, bakanlığın şüphe ve tespitleri üzerine hayvanların kontrol belgelerinde sahtekarlık yapıldığının görüldüğüne işaret ederek, şöyle konuştu: “Bundan sonra hayvanlara el koyduk. Hayvanlar karantina altında, her türlü kan alındı. Hiçbir sıkıntı yok, karantina süresi devam ediyor. Karantinada Dünya Hayvan Sağlığı Örgütü 21 gün süre veriyor. Bu 21 gün süre içerisinde siz karantina tedbirlerini alıyorsunuz ve sağlıklıysa hayvanları Türkiye’ye ithal edip millileştiriyorsunuz, sağlıklı değilse de itlaf ediyorsunuz. Normal şartlarda İspanya’dan alınarak Lübnan için yola çıkmış ama evrakta bir sahtekarlık yapılarak Türkiye’ye sokulmak istenmiş.”

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 11:57
  1. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
  2. Lübnan

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