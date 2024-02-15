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Siyaset Bakanlık isterken CHP'nin kuyruğuna takılan Akşener 180 derece döndü! Ağzına geleni söyledi
Siyaset

Bakanlık isterken CHP'nin kuyruğuna takılan Akşener 180 derece döndü! Ağzına geleni söyledi

Yeniakit Publisher
2024-02-15 11:23:00 -
Bakanlık isterken CHP'nin kuyruğuna takılan Akşener 180 derece döndü! Ağzına geleni söyledi

Siyasi rant uğruna CHP'nin kuyruğuna takılıp Kılıçdaroğlu'nun sözünden çıkamayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, birkaç haftadır dişini göstermeye çalışıyor. Son olarak Akşener, Hatay'daki tepkiler üzerinden CHP'ye ağzına geleni söyledi.

TBMM'de partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, konuşmasına 6 Şubat depremlerini anarak başladı.

CHP'nin, Hataylıların CHP'li Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a yönelik yaptığı protestoya değinen Akşener, "Hataylıların o tepkisi yaraları sarmak yerine milletin büyük acısından siyasi rant devşirmeye kalkanlara karşı bir tepkiydi" dedi.

CHP'liler arasında Hataylılardan gelen tepkiyi hazmedemeyenlerin olduğunu söyleyen Akşener, "Hataylıların yaptığı protestoyu hazmedemeyip 'Bunların kim olduğunu biliyoruz' dediler. Demokrasi havarilerine bakın. Sansürden sonra bunu da görmüş olduk. Hadi biz rakibiz. Ama bunlar sadece bizim eleştirilerimizi değil, artık milletin eleştirilerini de kabul edemez olmuşlar" diye konuştu.

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