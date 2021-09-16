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Gündem

Bakanlık 'geçit yok' diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!" sözleriyle, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-16 15:26:00 -
Bakanlık 'geçit yok' diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.

Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.

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