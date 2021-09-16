Bakanlık 'geçit yok' diyerek müthiş gelişmeyi duyurdu!
Milli Savunma Bakanlığı "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok!" sözleriyle, 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirdiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB): "Mehmetçik’ten, Suriye’nin kuzeyindeki teröristlere geçit yok! Kahraman Komandolarımız 4'ü Fırat Kalkanı bölgesinde, 4'ü de Zeytin Dalı bölgesinde olmak üzere saldırı hazırlığındaki 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirdi." açıklamasında bulundu.
Zeytin Dalı bölgesinde etkisiz hâle getirilen teröristlerden birinin ise Kandil kadrosundan olduğu belirlendi.