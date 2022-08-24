Bakanlık duyurdu! Yeni operasyon başlatıldı
İçişleri Bakanlığınca Van’da 622 personelin katılımıyla Eren Abluka-35 Şehit Jandarma Astsubay Başçavuş Coşkun Tanrıöver Operasyonu başlatıldı.
PKK terör örgütünü ülke gündeminden çıkarmak ve bölgede barındığı değerlendirilen teröristleri etkisiz hale getirmek maksadıyla, Van ilinde “Eren Abluka-35 (Van-Başkale-Tahılköy) Şehit J.Asb.Bçvş. Coşkun TANRIÖVER” Operasyonu başlatıldı.
Operasyonda Van İl Jandarma Komutanlığınca; Jandarma Özel Harekât (JÖH) ve Jandarma Komando timlerinden oluşan 622 personel 56 operasyonel tim görev alıyor.
Yurt içinde terörün tamamen ortadan kaldırılmasına yönelik yürütülen EREN ABLUKA OPERASYONLARI, halkımızın desteği ile İNANÇLI ve KARARLI bir şekilde başarıyla devam ediyor.