  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakanlık duyurdu: Deprem bölgelerinde kritik gelişme
Gündem

Bakanlık duyurdu: Deprem bölgelerinde kritik gelişme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-09 09:56:00 - 2023-02-09 09:58:52
Bakanlık duyurdu: Deprem bölgelerinde kritik gelişme

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokak lambalarına elektrik verilmeye başlandığını duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından yaralarını sarmaya devam ediyor.

Yurt içi ve yurt dışından gelen binlerce arama kurtarma ekibi enkaz altındakilere yardım elini uzatıyor. Ayrıca depremzedelerin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanında şehirlerde altyapı çalışmaları da aralıksız sürüyor.

Bu kapsamda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda elektrik arızaları için 3 bin 32, doğal gaz arızaları için 1749 kişi görev yapıyor.

Yürütülen çalışmalar sonucu deprem bölgesindeki 10 il ve ilçelerin büyük kısmının merkezlerindeki cadde ve sokakların lambaları aydınlatıldı. Kalan bölgelerin aydınlatılması için ekipler 7 gün 24 saat esasına göre çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem bölgesindeki cezaevinde firar girişimi! Ölü ve yaralılar var
Deprem bölgesindeki cezaevinde firar girişimi! Ölü ve yaralılar var

Gündem

Deprem bölgesindeki cezaevinde firar girişimi! Ölü ve yaralılar var

İmamoğlu ve adamlarından skandal hareket! Devlet burada diyen depremzede kadının yüzüne tükürdüler
İmamoğlu ve adamlarından skandal hareket! Devlet burada diyen depremzede kadının yüzüne tükürdüler

Gündem

İmamoğlu ve adamlarından skandal hareket! Devlet burada diyen depremzede kadının yüzüne tükürdüler

'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...
'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...

Gündem

'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...

'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...
'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...

Gündem

'Endişe ediyorum' dedi ve deprem riski olan illeri tek tek açıkladı! İşte o iller...

Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı
Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı

Gündem

Baba ve kızı depremin 71. saatinde yaralı olarak kurtarıldı

Türkiye'ye deprem için yönlendirilen ABD uçak gemisi için kritik uyarı: Herkes teyakkuzda olsun
Türkiye'ye deprem için yönlendirilen ABD uçak gemisi için kritik uyarı: Herkes teyakkuzda olsun

Gündem

Türkiye'ye deprem için yönlendirilen ABD uçak gemisi için kritik uyarı: Herkes teyakkuzda olsun

İngiliz sismolog depremin büyüklüğünü böyle açıkladı Maraş depremi İngiltere’yi ikiye bölerdi!
İngiliz sismolog depremin büyüklüğünü böyle açıkladı Maraş depremi İngiltere’yi ikiye bölerdi!

Gündem

İngiliz sismolog depremin büyüklüğünü böyle açıkladı Maraş depremi İngiltere’yi ikiye bölerdi!

{relation id:1731635 slug:'deprem-bolgesindeki-cezaevinde-firar-girisimi-olu-ve-yaralilar-var'}

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23