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Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
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Eğitim Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi
Eğitim

Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 499 bin öğretmen ve okul çalışanı için koronavirüs aşısı olma imkanı sağlandığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 11:20:00 -
Bakanlık duyurdu! 499 bin öğretmene aşı randevusu verildi

Ülke genelinde, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının öncelikli aşı uygulaması devam ediyor. Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, şu ana kadar, okul öncesi eğitim, ilkokul ve köy okulu öğretmenleri ile bu alanlardaki eğitim çalışanları olmak üzere toplam 499 bin personele aşı randevusu açıldı.

Böylelikle, öğretmen ve okul çalışanı sayısının yüzde 40'ına ulaşıldı.

Öğretmenler aşı randevusu nasıl alacak?

Öğretmenler de diğer vatandaşlar gibi kendilerine aşı sırasının gelip gelmediğini, aralarında boşluk olacak şekilde "AŞI", "T.C. kimlik numarası" ve "T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi"ni yazdıktan sonra 2023'e kısa mesaj (SMS) göndererek sorgulayabiliyor.

Aşı sırası gelenler, "mhrs.gov.tr" ve "enabiz.gov.tr" siteleri, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız mobil uygulamaları ile "Alo 182" hattı üzerinden randevu oluşturabiliyor.

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