Bakanlık destekli projeyle Kozlu'da 96 öğrenci FPV yarış dronu pilotu olarak yetişiyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklediği projeyle Zonguldak'taki Kozlu Gençlik Merkezi'nde 96 öğrenci, FPV (birinci şahıs görüşü) yarış dronu eğitimi alarak pilotluğa hazırlanıyor. Merkezde görevli Robotik Kodlama Öğretmeni ve Gençlik Lideri Serdar Özada'nın verdiği bilgiye göre proje yalnızca Zonguldak'ta yürütülüyor.

Özada, eğitimin işleyişini şöyle anlattı: "6 ay simülasyonda eğitim aldıktan sonra gerçek uçuşlara geçiyor. Sonraki aşamalarımızda hem simülasyon hem gerçek uçuş, aynı zamanda dron yapımı ve kodlamasını burada deneyimliyorlar." Gerçek uçuş aşamasına gelen kursiyerler, Özada'nın ifadesiyle "TEKNOFEST ve yurt dışı gibi alanlarda" yarışmaya hazırlanıyor.

14 yıldır Gençlik Liderliği yapan Özada, projenin diğer gençlik merkezlerinde bulunmadığını, sadece Kozlu'da başladığını ve bunun büyük bir avantaj olduğunu ifade etti. Özada kursiyer sayısını bir bölümde "Bu proje şu an 96 pilot ile devam etmekte", bir diğer bölümde ise "95 öğrencimiz, pilotumuz var" sözleriyle aktardı. Kursiyerler arasında ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri bulunuyor.

Dron parçalarını öğrenciler kendileri monte ediyor

Özada, maliyet konusunda "Bu dronlar çok pahalı ve yurt dışından bazı parçalar gelmiyor. Bizim Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak en büyük avantajımız, bu hizmeti ücretsiz olarak gençlerimize sunmamız" diye konuştu. Nadir bulunduğunu söylediği parçaları öğrencilerin bizzat monte ettiğini belirten Özada, hiçbir kurumun yapmadığı projenin Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yürütüldüğünü, Türkiye'de tek olmasını da artı bir avantaj olarak gördüğünü söyledi.

Yarış dronlarının hızlı olduğunu, bu nedenle tehlike oluşturabileceğini belirten Özada, gençlerin eğitime önce simülasyonda başladığını, 6 aylık sürecin ardından gerçek yarış dronunu sahada deneyimlediğini anlattı. Dronun nasıl yapıldığı, nasıl uçtuğu, mantığı ve kodlaması ise merkezin dron atölyesinde öğretiliyor; sarf malzemeler, kanat ve motora ilişkin teknik bilgiler gençlere aktarılıyor. Özada, gençlerin kendi yaptıkları ürüne daha çok sahip çıktığını belirterek, "aynı zamanda kodlamayı da öğrenerek bizim geleceğimizi inşa ediyorlar" dedi.

"Eğitimlerimiz ücretsiz herkes gelebilir" diyen Özada, "8-29 yaş arası gençlerimiz Kozlu Gençlik Merkezi'mize davetli. Bu eğitimler herkes için; herkes deneyimleyebilir" sözleriyle çağrıda bulundu.

13 yaşındaki Kaan Demir'in hedefi TEKNOFEST

Yarış dronu pilotluk kursuna 9 aydır devam eden 13 yaşındaki 8'inci sınıf öğrencisi Kaan Demir, eğitimi "Biz burada önce simülasyon kabininde dronlarımızı sürüyoruz. Kendimizi çok geliştirdikten sonra Serdar Hoca'mızla beraber kodlayarak yaptığımız FPV yarış dronlarımızı sahalarda sürüyoruz" sözleriyle anlattı.

Projenin Türkiye'de tek olmasının kendileri için gurur verici olduğunu söyleyen Demir, "Bizim şu anki tek hedefimiz; TEKNOFEST ve yurt dışı projelerinde Zonguldak'ımızı ve Türkiye'mizi gururlandırmak" dedi.