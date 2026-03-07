  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İran'dan son dakika Irak açıklaması: Vurduk! İran’dan bölge barışı için kritik adım: "Komşu ülkelere saldırı durduruldu" İran’a bakın Ekrem’in casusluk davasını anlayın Siyonistten alçak plan: Mescid-i Aksa'yı vuracaklar Balık hafızalı Özgür ne dediğini hatırlamıyor İtikafla arınmanın vakti Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı Askeri rapor: Türkiye neden İsrail’den daha güçlü? Şeriata kurban olun siz! Sapkın moda ve reklam sektöründe çocuklar cinsel obje olarak kullanılıyor! Azerbaycan ne yapmak istiyor? Kardeşlik hukukunda "İsrail" gölgesi uyarısı
Gündem Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması!
Gündem

Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Bakanlık atamaları dikkat çekmişti... DMM'den "savaşa hazırlık" açıklaması!

İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamaları sonrası ortaya atılan "savaşa hazırlık" iddialarını yalanladı.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, bakanlıklara yapılan Acil Durumlar ve Savunma Planlaması Dairesi Başkanı atamalarının, bölgesel gelişmeler gerekçe gösterilerek bir savaşa hazırlık olduğu yönünde ortaya atılan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Bakanlıkların merkez teşkilatlarında ihdas edilen ve atamaları gerçekleştirilen bu kadrolar, 16 Ekim 2025 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile afet ve acil durumlara hazırlık, sivil savunma faaliyetleri ile seferberlik hâllerine ilişkin süreçlerde kamu kurumları arasında koordinasyonun güçlendirilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

 

Bu düzenleme, kamu yönetiminde kriz yönetimi kapasitesinin artırılmasına yönelik kurumsal yapılanmanın bir parçasıdır.

Dolayısıyla söz konusu atamalar, iddia edildiği gibi herhangi bir savaş hazırlığına işaret etmemekte; afet, acil durum ve sivil savunma alanlarında kurumlar arası eşgüdümü güçlendirmeyi amaçlayan önceden planlanan kurumsal bir düzenlemenin uygulanmasından ibarettir. Kamuoyunun, korku ve panik oluşturmayı amaçlayan manipülatif ve gerçek dışı içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" denildi.

Sanders'tan Netanyahu çıkışı: On yıllardır ABD başkanlarını savaşa zorluyor!
Sanders'tan Netanyahu çıkışı: On yıllardır ABD başkanlarını savaşa zorluyor!

Gündem

Sanders'tan Netanyahu çıkışı: On yıllardır ABD başkanlarını savaşa zorluyor!

Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı
Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı

Gündem

Oval Ofis’te Haçlı seferi ayini gerçekleştirdiler! Bu bir din savaşı

ABD halkı İran'la savaş istemiyor
ABD halkı İran'la savaş istemiyor

Dünya

ABD halkı İran'la savaş istemiyor

İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!
İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!

Gündem

İran’da Ekonomik Savaş: Borsa Süresiz Kapatıldı!

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23