Bakanlık açıkladı: Sayı 75'e yükseldi
Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı’nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG’de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 75'e yükseldi.
İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu PYD/YPG mensubu 3 teröristin güvenlik güçlerine teslim olduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Emniyet Genel Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) ortak ikna çalışması sonucu, bölücü terör örgütünün Suriye uzantısı PYD/YPG'de faliyet yürüten G.D, E.Y, N.M. isimli 3 terörist bugün güvenlik güçlerine teslim olmuştur.
Teslim olan örgüt mensuplarından G. D'nin örgütün kırsal yapılanmasına 2011 yılında katıldığı, E.Y.'nin ise kırsal yapılanmaya 2014 yılında katıldığı tespit edilmiştir. Böylelikle, 1 Ocak 2020 tarihinden bu yana ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 75'e yükselmiştir." ifadelerine yer verildi.