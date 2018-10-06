Bakanlık açıkladı! 'Faaliyeti durduruldu'

Ergene Nehri'nin kolu olan Çorlu Çayı'nın fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlaması tartışmalara neden olmuştu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Çorlu Çayı'nın fabrika atıkları nedeniyle kırmızı tonlarında akmaya başlamasına sebebiyet veren tesisin tespit edildiğini belirterek, "İşletmenin 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 15'inci maddesi gereği gerekli çevresel tedbirler alınıncaya kadar faaliyetini durduruyoruz. Tesise, çevre izin ve lisansına aykırı olarak alınan atıkların tehlikesiz olmasının tespiti halinde en az 233 bin 404 lira tehlikeli çıkması durumunda ise minimum 787 bin 819 lira idari para cezası uygulayacağız. Ayrıca halkımızın ve çevrenin sağlığını tehdit eden bu duruma karşı Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda da bulunacağız'' dedi.

Çerkezköy Kaymakamlığının 3 Ekim akşamı Tekirdağ Çevre ve Şehircilik Müdürlüğüne yaptığı ihbar üzerine başlatılan inceleme sürecinde, arazide kanal boyu yapılan yaklaşık 3 kilometrelik takip sonucu, hattın Pay Plastik Geri Dönüşüm işletmesine kadar geldiği tespit edildi.

Tesiste, "atıksu deşarjı, hava emisyon, tanker temizleme, tehlikeli atık geri kazanım" konulu Çevre İzin ve Lisans Belgesi bulunmasına rağmen, belgeye uymadığı kanalın çıkış noktası ile işletme arasında kontrolsüz deşarjların da yapılabileceği bacaların bulunduğu ve çıkış sularının kanala verildiği belirlendi.

Bu kapsamda Tekirdağ Çevre İl Müdürlüğü teknik personeli gözetiminde numuneler toplanarak karşılaştırma testi yapılmak üzere Bakanlığın ÇED İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü Ölçme izleme Daire Başkanlığı Çevre Referans Laboratuvarı'na gönderildi ve 4 Ekim'de saha tespit işlemleri bitirildi.

Ardından 5 Ekim'de tesis içinde inceleme başlatıldı. İncelemede, deredeki renk değişimine sebebiyet verecek IBC tanklar içerisinde sıvı boya ve toz boya niteliğindeki atıkların tesise alındığı, ayrıca tesise ait atıksu arıtma tesisi çıkışından alınan numunede de anlık bakılarak değerlerin standartları aştığı tespit edildi. Numuneler, tehlike terecesinin tespiti için TÜBİTAK'a gönderildi.