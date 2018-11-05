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Bakanlık açıkladı: 366 firma haksız fiyat artışı yaptı

ABD ile verilen ekonomik savaşı fırsat bilenlere Ticaret Bakanlığı fırsat vermiyor. Bakanlık 366 firmanın haksız fiyat artışına gittiğini tespit etti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 10:54
Bakanlık açıkladı: 366 firma haksız fiyat artışı yaptı

Ticaret Bakanlığı, yapılan çalışmalar sonrası 366 firmanın bazı ürünlerinde haksız fiyat artışına gittiğini tespit ettiklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte ekonomi ve ticaret bakanlıklarının birleştirilmesiyle koordineli bir araştırma gerçekleştirildi. Yapılan şikayetlerin de değerlendirilmesiyle birlikte 6 bin 399 üründe haksız fiyat artışı saptandı.

Fırsatçılık yapan 6 bin firma yakalandı

Bakanlık, geçen dönemde fahiş fiyat artışlarının önlenmesi, kontrol altına alınması ve bunlara yönelik tedbirlerin uygulamaya konulması açısından 81 ilde ticaret il müdürlükleri kanalıyla çalışmalar yaptıklarına dikkati çekerek, "Bununla ilgili de ciddi rakamlara ulaştık. Alo 175'e 48 bin civarında şikayet geldi. Çağrı merkezinde 15 kişi vardı, 30 kişiye çıkardık, daha sonra da mobil uygulama başlattık. Vatandaşlar da bizimle beraber çalışıyor. Şu ana kadar 5 bin 743 firmadan 81 bin 666 ürün denetledik ve 366 firmanın 6 bin 399 ürününde haksız fiyat artışı tespit ettik." açıklamasını yaptı.

Firmaları da rahatsız etmeden bu uygulamaları sürdürdükleri dile getirilirken, "Hemen ceza kesmiyoruz, kendilerinden savunma istiyoruz. Savunma, kurul tarafından inceleniyor, haksız bulunursa ceza uyguluyoruz. İncelemeler halen devam ediyor, süreç işliyor. İş dünyasından gelen biri olarak serbest piyasa ekonomisine inanıyorum ama bu süreçte buna ihtiyaç vardı. Sonra inşallah her şey biraz daha yoluna girince, onu da kaldıracağız." ifadeleri kullanıldı.

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 10:54
  1. Ticaret Bakanlığı
  2. fırsatçılar

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