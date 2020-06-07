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Aktüel

Bakanlık acı haberi duyurdu: Yaralanan asker şehit oldu

Milli Savunma Bakanlığı, Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında İdlib bölgesinde görev yaparken 26 Nisan'daki bir saldırıda yaralanan askerin şehit olduğunu bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-06-07 20:15:00 -
Bakanlık acı haberi duyurdu: Yaralanan asker şehit oldu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yaralı askerin, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak bugün şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

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ALLÂH gani gani rahmet eylesin mekânı Cennet olsun.. ALLÂH'ın lâneti tüm teröristlerin ve onları destekleyenlerin üzerine olsun
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