Bakanlık 3 milyon kişiye ulaştı

YENİ AKİT ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla hayata geçirilen Aile Eğitim Programıyla bugüne kadar 3 milyon vatandaşa ulaştıklarını söyledi.

Bakan Derya Yanık, ailelerin sorun çözme kapasitelerini artırmak, aile olmanın, yuva kurmanın sorumluluklarını aktarmak amacıyla ülke genelinde eğitim ve farkındalık çalışmaları yürüttüklerini kaydetti. Bu kapsamda koruyucu ve önleyici bir hizmet olan Aile Eğitim Programını (AEP) 2013 yılından bu yana 81 ilde uyguladıklarını belirten Bakan Yanık, “ ‘Eğitim ailede başlar’ anlayışı ile hayata geçirdiğimiz program ile ailelerin güçlendirilmesi, ailelerin sahip oldukları imkânları daha iyi kullanabilmeleri, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını amaçlıyoruz” dedi. Aile Eğitim Programını, ülkemizde sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşturulması ve aile yaşam kalitelerinin artırılması amacıyla başlattıklarının altını çizen Bakan Yanık, vatandaşların Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ile Sosyal Hizmet Merkezleri aracılığıyla ücretsiz bir şekilde yararlanabileceklerini söyledi.

“Ailelerin güçlendirilmesi hedefleniyor”

Aile Eğitim Programının ailelerin eğitim ihtiyaçları dikkate alınarak hazırlandığının altını çizen Bakan Yanık, “Ailelerin güçlendirilmesi, aile değerlerinin korunması ve gelecek nesillere aktarımını hedefleyen programımız, eğitim ve iletişim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 temel alan ve 28 modülden oluşuyor. Bu kapsamda 1,5 milyon kişi eğitim ve iletişim alanında, 620 bin kişi sağlık alanında, 390 bin kişi hukuk alanında, 280 bin kişi medya alanında, 230 bin kişi iktisat alanında eğitim aldı. Yaklaşık 3 milyon vatandaşımız eğitimlerimize katıldı” şeklinde konuştu.

“En fazla yararlanan iller Osmaniye, Ankara ve Hatay”

Bakan Derya Yanık, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşmasına katkıda bulunmak için başlattıkları Aile Eğitim Programından en fazla yararlanan üç ilin ise Osmaniye, Ankara ve Hatay olduğunu kaydetti.Aile Eğitim Programı kapsamında, eğitim ve iletişim alanında yer alan modüllerle, ailelere hayatın farklı dönemlerinde karşılaşabilecekleri sorunlar ve bu sorunlarla nasıl baş edeceklerine yönelik eğitimler veriliyor. Medya modülleriyle medyayı doğru ve bilinçli kullanma, dijital ortamda aile, çocuk, genç ve yaşlıların karşılaşabilecekleri riskli durumlar ve alınabilecek önlemler hakkında ailelere bilgilendirme yapılıyor. Hukuk alanında yer alan modüllerle, ailelere hak ve yükümlülükleri konusunda temel bilgi ve becerilerin kazandırılması hedefleniyor. Sağlık alanında yer alan modüllerle, çocuk gelişim dönemleri, yaşlı sağlığı ve bakımı, kadın sağlığı ve sağlıklı annelik konularında farkındalık sağlayacak bilgiler sunuluyor. İktisat alanında yer alan modüllerle ise aileler, mevcut iktisadi kaynaklarını nasıl verimli ve etkili kullanabilecekleri, ev harcamaları ve tüketimlerini ihtiyaçlarına uygun nasıl yapabilecekleri yönünde bilgilendiriliyor.