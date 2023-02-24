Bakanlığın adını kullanıyorlar! Aman dikkat
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda ikaz etti.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşları, Bakanlığın adı kullanılarak yapılan sosyal yardım yönlendirmelerine itibar etmemeleri konusunda uyardı.
Bakanlıktan konuyla ilgili açıklama yapıldı.
Söz konusu açıklamada, bazı art niyetli kişilerin sosyal medya platformlarında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını kullanarak sosyal yardım yönlendirmesi yaptığının görüldüğü belirtilerek "Vatandaşlarımızın Bakanlığımızın resmi hesapları dışında bu tip mesajlara itibar etmemesi önemle rica olunur." ifadeleri kullanıldı.