Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınama mesajı paylaştı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence'de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir. Savaş suçu işleyen Ermenistan’ın zulmü karşısında dünya kör ve sağır olsa da biz can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız." mesajını paylaştı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur."