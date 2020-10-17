  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama
Aktüel

Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere saldırısını kınadı

Yeniakit Publisher
2020-10-17 13:55:34 -
Bakanlardan sivillere saldıran Ermenistan'a kınama

ANKARA (AA) - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesaplarından Ermenistan'ın Azerbaycan'daki sivillere yönelik saldırısını kınama mesajı paylaştı.

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ermenistan’ın masum sivillere yönelik alçak saldırısını şiddetle kınıyoruz. Gence'de işlenen insanlık suçu görmezden gelinemez. Kardeş Azerbaycan’ın her daim yanındayız." ifadelerini kullandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da "Gence'de masum sivilleri katleden Ermenistan, bölgede barışın ve huzurun önündeki en büyük tehdit olduğunu bir kez daha göstermiştir. Savaş suçu işleyen Ermenistan’ın zulmü karşısında dünya kör ve sağır olsa da biz can Azerbaycan'ımızın her zaman yanındayız." mesajını paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise paylaşımında şunları kaydetti:

"Doğrudan Azerbaycan halkını hedef alan, aralarında çocukların olduğu çok sayıda sivilin şehadetine ve yaralanmasına yol açan füze saldırıları sebebiyle Ermenistan'ı ve barbarlık gösterisindeki ordusunu lanetliyoruz. Teröristlerin ömrü daima kısa olmuştur."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!
Gündem

Aliyev müjdeyi böyle duyurdu!

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ermenistan işgali altındaki Hırmançık, Ağbulak, Ahullu köy..
Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri
Siyaset

Dünya gündemindeki isim, Erdoğan için bunları söyledi: O bir dünya lideri

İşgalci Ermenistan'a karşı yürüttüğü operasyonlarda dünyanın gündeminden düşmeyen Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Recep Tayyip Erdoğ..
Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor
Gündem

Azerbaycanlı Dr. Ahmad Shahidov: Fransa ve Rusya ‘insani yardım’ adıyla her gün Erivan’a silah taşıyor

Azerbaycan Demokrasi ve İnsan Hakları Enstitüsü Başkanı Dr. Ahmad Shahidov, yeniakit.com.tr ‘Ülke Gündemi’ programı canlı yayınında flaş açı..
Satılık 2015 model Renault Clio
Satılık 2015 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay