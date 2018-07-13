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Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalar

Yeni hükümetin ilk kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın önemli açıklamalarda bulundu.

13 Temmuz 2018 Cuma 18:15
Bakanlar kurulu sonrası önemli açıklamalar

İbrahim Kalın'ın açıklamalarından satırbaşları:

Şu anda bakanlarımız kendi bakanlıklarında brifinglerini alıyorlar. Bu çalışmalarını da en kısa sürede tamamladılar ya da tamamlıyorlar.

BAKANLIKLARA ÜST DÜZEY ATAMALAR YAPILACAK

Önümüzdeki günlerde de bakanlıklara üst düzey atamalar yapılacak. Bununla ilgili bakan arkadaşlarımız isim çalışmalarını yapıp, cumhurbaşkanımıza arz edecekler.

HİÇ VAKİT KAYBETMEDEN ÇALIŞMALARA DEVAM EDİLECEK

Kabine toplantısının en önemli vurgularından bir tanesi, hiçbir hız ve vakit kaybetmeden çalışmalara, hizmetlere devam edilmesi.

ORTA VADELİ PROGRAM HAZIRLANIYOR

Tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek.

İHRACAT ODAKLI BÜYÜME İÇİN YENİ ADIMLARIN HAZIRLIKLARI YAPILIYOR

Türkiye'nin istikrarlı ve sürdürülebilir büyüme hedefi çerçevesinde atılması gereken adımlar tespit edilmiş durumda. Bununa ilgili daha detaylı çalışmalar yapılıyor. Özellikle ihracat odaklı büyüme noktasında birtakım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor.

Türkiye ekonomisinin son 16 yılda gösterdiği performansı, canlılığı ve bünyesinin sağlamlığını devam ettirecek olan adımlar bundan sonra tüm ilgili kurum ve kuruluşlarımızın eş güdümüyle devam edecektir.

ENFLASYONLA MÜCADELE İÇİN YAPISAL REFORMLAR GELECEK

Bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor.

NATO BİLDİRİSİ MEMNUNİYET VERİCİ

NATO sonuç bildirgesi, bizim açımızdan memnuniyet verici bir paragraf olmuştur.

DÜNYANIN HİÇBİR YERİNDE RAHAT NEFES ALMALARINA İZİN VERMEYECEĞİZ

(FETÖ) Ülkemize bu ihaneti yapan, 251 insanımızın kanına giren bu ihanet şebekesinin dünyanın hiçbir yerinde rahat nefes almasına izin vermeyeceğiz.

Terör örgütünün lideri ve etrafındaki diğer militanlar Amerika'da yaşıyor. Biz bu konuyu müteaddit kereler çeşitli platformlarda hep dile getirdik ve bunun meyvelerini yavaş yavaş alıyoruz. Arzu ettiğimiz hızda gittiğini söyleyemem, daha hızlı adım atılması gerektiğine inanıyoruz.

FETÖ ELEBAŞININ İADE SÜRECİ

Biz açıkçası ucu açık bir süreçten yana değiliz. Aylar, yıllar sürecek bir süreçten bahsetmiyoruz. Aynı Münbiç meselesinde olduğu gibi takvimi belli, sonuç odaklı bir sürecinin hayata geçirilmesi bizim temennimiz.

Ayrıntılar geliyor...

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 18:15
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  2. Türkiye
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