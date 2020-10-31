Bakanlar, İzmir'de son gelişmeleri açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti son Başbakanı Binali Yıldırım, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Aile, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 6.6 şiddetindeki depremin etkili olduğu İzmir'de açıklamalarda bulunuyor.

"100 vatandaşımızı kurtardık"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un açıklamalarından satır başları şu şekilde:

İlgili tüm bakanlıklarımız koordinasyon grubunda. Arama kurtarma faaliyetleri yapılmakta. Hızlı bir şekilde arama kurtarma faaliyetleri yapılmaktadır. Şu an sahada fiilen yaklaşık 5 bin tane görevli personel bulunuyor. 475 araçla da arama kurtarma faaliyetlerimizi yürütüyoruz.

17 binada yıkım gerçekleşmişti şu an arama kurtarma faaliyetleri 8 bina da devam ediyor. 9 binada arama kurtarma faaliyetleri sonlandırıldı. AFAD, Kızılay ve belediyeler bölgeye çadır yiyecek gibi destekleri sürekli sağlamaktadır.

Depremin olduğu andan itibaren şu ana kadar 100 vatandaşımızı kurtardık.

Bakanlığımız bütün binalara girmek suretiyle hasar tespit çalışmalarını yapacaklar. Vatandaşlarımızdan ricamız hasar tespit çalışmalarının yapılmasının ardından evlere girmek bu konuda önem arz etmektedir. Bir kez daha uyarmak istiyorum çünkü ağır hasarlı yıkılma riski olan binalarımız olduğu düşüncesindeyiz. Mobil labaratuarlarımız sahada betondan numune almak neticesinde fiilen sahada tespitlerimizi yapıp vatandaşlarımıza ulaştıracağız.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli şu ifadeleri kullandı:

Biz bakanlar burada olsak da olmasak da yaralar sarılana kadar çalışmalar devam edecek. Biz de buradayız.

Hala umutları saklıyoruz.

Öncelik hala göçük altında olanlarda, sonra tedavi ihtiyacı olanlar, son olarak da barınma ihtiyacı olanlarda.

"5 milyon liralık acil yardım ödeneği"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk şunları söyledi:

Acil ihtiyaçları karşılamak için 5 milyon liralık acil yardım ödeneği çıkardık. 3 milyon TL de AFAD gönderdi.

"3 kişi gözaltına alındı"

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

Kimse birliğimizi, kardeşliğimizi suistimal edemez

Provoke edenlerle ilgili 3 kişi gözaltına alındı

Ayrıntılar geliyor...