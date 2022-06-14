Bakanlar felaket bölgesinde Belediye Başkanı gezmelerde!

Kurum ilk olarak büyükbaş hayvanların sele kapıldığı Haymana’nın kırsal mahallesi Kızılkoyunlu’ya geldi. Bakan Kurum’a, Ankara Valisi Vasip Şahin, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Haymana Kaymakamı Muhammed Gürbüz ve Haymana Belediye Başkanı Özdemir Turgut eşlik etti.

Vatandaşların sorunlarını dinledi

Kızılkoyunlu Mahalle Muhtarı ve köylülerle selde yıkılan kerpiç evleri ve ahırları inceleyen Kurum, vatandaşların dertlerini dinledi. Kerpiç evleri yıkılan ve zarar gören vatandaşlar ile ahırları yıkılanların taleplerini alan Kurum, ilk etapta mahalleye 15 ev tipi konteynır ile 30 büyükbaş hayvanın konaklaması için çadır göndereceklerini belirterek, ihtiyacı olanların muhtara başvuru yapmasının yeterli olacağını söyledi.

Cenaze törenine katıldı

Akyurt ilçesinde selden etkilenen hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hayatını kaybeden 67 yaşındaki Mustafa Demirel’in cenazesine de katılan Bakan Kurum, buradan Kızık Mahallesi’ne geçti. Burada incelemelerde bulunan Kurum, Akyurt merkezde inceleme yaptı. Haymana’da yağıştan etkilenen bir köyde 14 ağır hasarlı, biri yıkık evin tespitini yaptıklarını aktaran Kurum, “Haymana’da ve Akyurt’ta dere güzergahı üzerindeki yapıların tespitlerini belediyelerimizle birlikte yapacağız ve ivedi bir şekilde yeni binaların yapımını gerçekleştireceğiz. Süreci takip ediyoruz. Bilfiil sahadayız, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını gideriyoruz. Alınması gereken tedbirleri almaya gayret ediyoruz” dedi.

Destici de felaket bölgesinde

Murat Kurum, selde ölenlere rahmet, yaralılara acil şifa diledi. Bakan Kurum’un incelemelerinde Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık, de bulundu. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de selden etkilenenleri ziyaret etti. Bakan Kurum, Ankara Caddesi’nde selden zarar gören iş yerlerini de ziyaret etti. Esnafın sorunlarını dinleyen Kurum, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yaralar sarılacak

Bakan Kurum, daha sonra Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı ile selden etkilenen Tatlar Mahallesi’nde incelemelerde bulundu. Bölgede besicilik yapan vatandaşların Aydıncık Mahallesi’nde bir hayvancılık ihtisas bölgesi kurulması talebi üzerine Kurum, “Altındağ Belediyemizle buradaki işletmeleri taşıyacak şekilde alternatif bir alan çalışalım. Bu durumu köklü bir şekilde çözmemiz lazım” diye konuştu. Vatandaşların maddi hasarlarının olduğunu belirtmesi üzerine Kurum, “Hasar tespitleri yapılıyor. El birliği içerisinde zararları telafi edeceğiz” diye konuştu.