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Gündem Bakanlar Akar ve Koca depremi Hatay'da yaşadılar! Hatay'daki depremlerin ardından Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı
Gündem

Bakanlar Akar ve Koca depremi Hatay'da yaşadılar! Hatay'daki depremlerin ardından Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay merkezli depremlere AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca, bir süre bekledikten depremlerin ardından kentteki son durumu değerlendirmek üzere Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-20 22:24:00 - 2023-02-20 22:29:43
Bakanlar Akar ve Koca depremi Hatay'da yaşadılar! Hatay'daki depremlerin ardından Mobil Koordinasyon Merkezi'nde toplandı

Hatay'ın Defne ilçesinde 6,4 büyüklüğünde, ardından da Samandağ ilçesinde 5,8 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, depremlere Hatay AFAD Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleştirdikleri toplantı sırasında yakalandı. Depremin ardından bina dışına çıkan Bakanlar Akar ve Koca bir süre bahçede bekledi.

Depremlere ilişkin genel bilgi alan Milli Savunma Bakanı Akar ve Sağlık Bakanı Koca, daha sonra Mobil Koordinasyon Merkezi'ne geçti.

Bakanlar Akar ve Koca başkanlığındaki toplantıda depremlerin ardından merkez ve ilçelerdeki son duruma ilişkin değerlendirme yapılıyor.

Toplantıya, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler ve Hatay Valisi Rahmi Doğan ile diğer yetkililer de katılıyor.
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Süleyman Soylu: Yıkım olduğu bilgisini aldık! Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde iki deprem! Son dakika
Süleyman Soylu: Yıkım olduğu bilgisini aldık! Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde iki deprem! Son dakika

Gündem

Süleyman Soylu: Yıkım olduğu bilgisini aldık! Hatay'ın Samandağ ve Defne ilçesinde iki deprem! Son dakika

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Yorumlar

ümitt

Allah razı olsun, bakanlarımız çok iyi çalışıyorlar.
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