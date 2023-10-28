  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

29 Ekim 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Adalet Bakanı Tunç'tan BM'nin ateşkes kararıyla ilgili açıklama

Dünya basınında Erdoğan yankısı! Filistin Mitingi’ndeki tarihi konuşması manşetlerde yerini aldı

Filistin'den dünyaya mesaj: Gıyabımızda cenaze namazı kılmayın, çünkü…

Gazze'den kahreden haber! 'Sona ermiştir' denilerek duyuruldu

İran neden Hamas'ı yüzüstü bıraktı? Şii âlim Tufeyli’den şok eden sözler

Türkiye'nin inşaat devinden kötü haber! Mülkleri icradan satılmaya başlandı

Türkiye'den İsrail'e tokat gibi cevap: 19 Ekim'de zaten gittiler

Altında şikayetler patladı! Hükümet alım satımla ilgili yeni kararı duyurdu, sistem tamamen değişiyor

Türk tarımına operasyon mu çekiliyor? Şaşkına çeviren gelişme ortaya çıktı
Gündem Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür
Gündem

Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür

Yeniakit Publisher
2023-10-28 23:26:00 -
Bakanı Uraloğlu'dan, Elon Musk'a Gazze'ye uydu bağlantısı desteği için teşekkür

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Starlink uyduları, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği sunduğu için Elon Musk'a teşekkür etti.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Starlink uyduları, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği sunduğu için Elon Musk'a teşekkür etti.

Bakanı Uraloğlu, sosyal medya hesabından, Musk'ı etiketleyerek, sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'in, Gazze'deki uluslararası tanınmış yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sağlamasına ilişkin paylaşım yaptı.

Gazze’de yaşanan insanlık dışı muameleye sessiz kalmayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, "Sayın Elon Musk, Starlink uydularınızın, Gazze'deki uluslararası yardım kuruluşlarına uydu bağlantısı desteği için teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ndeki sabit hat, cep telefonu ve internet iletişim hizmetlerini tamamen kesmesinin ardından X sosyal medya platformundaki yüzlerce kullanıcı insani yardım koordinasyonu için Starlink uydu sisteminin hizmete sunulmasını talep etmişti.

Bunun üzerine Musk, sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, sahibi olduğu Starlink uydu internet sistemi firmasının Gazze Şeridi'ndeki tanınmış uluslararası yardım kuruluşlarına bağlantı hizmeti sunacağını duyurmuştu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu
Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu

Aktüel

Genç kızlardan Starbucks önünde İsrail protestosu

İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz
İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

Gündem

İsrail Bakanı: Elon Musk'ın Gazze'ye internet sağlama girişimiyle mücadele edeceğiz

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Leyl....

Elon Musk da Yahud.. Yahu $aka gibi siniz! Yakinda cikar Jef Bezos filan da Ben Gazzeye para hibe ediyorum Ebay den kazandigim paralari derse hic $a$irmayin!
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23