0553 313 94 23

Bakanı Soylu: "Terörün kökünü kazıyacağız, etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız.

21 Mart 2019 Perşembe 22:50
Bakanı Soylu: "Terörün kökünü kazıyacağız, etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz” dedi.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhur İttifakı AK Parti Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhittin Kayabaş’a destek olmak için Fethiye’ye geldi. Cumhuriyet Meydanı’nda halka hitap eden Soylu, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Soylu, “Tayyip Erdoğan futbolu biliyor değil mi? Tayyip Erdoğan’ın ayağına şu topu verinde, 4 buçuk yıl şu zillet ittifakının kalesinde Kılıçdaroğlu var ya, onun kalesinin bir doksanına çaksın” dedi.


“Şu fotoğrafı görüyor musunuz? MHP İl Başkanımız var. AK Parti il başkanımız var. MHP ilçe başkanımız var. AK Parti ilçe başkanımız var, belediye başkanlarımız var” diyen Soylu, “Biz neden bir aradayız? Sadece Fethiye Belediye Başkanlığını almak için yapıyorsak eksik yapıyoruz. Hem yerel seçimlerde güçlü çıkacağız, hem de Türkiye’yi tezgaha getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz” diye konuştu.



“Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemizde güçlü”


Bakan Soylu, ’’Yıllarca başı açık başı örtülü bir ananın iki kızını birbirinden ayırıp okula gidemezsin, devlet memuru olmazsın diye. Bugün başı açığı da başı örtülüsü de meclise giriyor. Ne oldu, Türkiye parçalandı mı? Yıllarca bu ülkeyi oyaladılar. Hep kendi içinde bir kaosa sürüklediler. Bugün başı açığı da başı örtülüsü de meclise giriyor. Ne oldu, Türkiye parçalandı mı? Yıllarca bu ülkeyi oyaladılar. Hep kendi içinde bir kaosa sürüklediler. Bu ülkede başı açığı da örtülüsü de var. Cumhuriyetimiz de güçlü, ülkemizde güçlü, milletimiz de güçlü” diye konuştu.



“Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız”


“Önümüzde 4 buçuk yıl var. Tam 4 buçuk yıl hiç seçim yok. 50 yıldır bu ülkede 4 buçuk yıl seçimin olmadığı hiçbir yıl olmadı. İlk kez 4 buçuk yıl herkes işine bakacak” diyen Soylu, “Türkiye’yi milli ve yerli üreterek sıçratacağız. Ekonomide gürül gürül adımlar atacağız. Yetmedi terörün kökünü kazıyacağız. Etrafımızdaki coğrafyaya barış getireceğiz. Batı, Amerika bizden korkuyor. Güçlü bir Türkiye istemiyorlar. 24 Haziran’da PKK’yı meclise biz mi soktuk. Biz sokmadık. Kılıçdaroğlu, 1 oy CHP’ye 1 oy HDP’ye dedi mi demedi mi? Herkese, her yerde bunu anlattı. İçişleri Bakanlığının bütçesini mecliste savunurken kadın çıktı dedi ki, ‘Sizin işgal askerleriniz, sizin işgal polisleriniz, işgal jandarmalarınız, Hakkari’de Diyarbakır’dalar. Onları oradan çekin.’ Haddi görüyor musunuz? Ben ağzının payını okkalı bir şekilde veririm. Ama ben lafı söyleyene bakmam. Lafı söyletene bakarım. Ona o lafı kim söyletti? Ona o lafı zillet ittifakı söyletti. Ona o lafı bir taraftan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, bir taraftan Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, bir de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener. Uyarılarımıza rağmen dediler ki; bunlar meclise girsinler. Neden? Çünkü planları şuydu: Önümüzdeki 4 buçuk yılda eğer biz şimdi iktidar olamazsak, Türkiye’de geçtiğimiz 7 yılda Türkiye’nin nasıl anasından emdiği sütü burnundan getirmişsek şimdi de aynı şekilde 4 buçuk yılda Türkiye’yi karıştıracak bir maşaya ihtiyacımız var. Maalesef o maşayı da PKK olarak buldular” dedi.


Bakan Soylu, Fethiye’den Seydikemer ilçesine geçti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 22:50
  1. doğa
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    BM'den ABD'ye tokat: Hükümsüzdür
    1. BM'den ABD'ye tokat: Hükümsüzdür
    2. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    3. ABD DEAŞ'ın iki medya kuruluşunu terör..
    4. Musul'daki feribot kazasıyla ilgili 9..
    5. A Milli Takım, Arnavutluk maçına hazır
    6. Hayati Yazıcı: "Gündemimizde çaya zam..
    7. Arnavutluk-Türkiye maçına doğru
    8. Irak’taki feribot faciasında ölü..
    9. Bakanı Soylu: "Terörün kökünü..
    10. YDS ne zaman? YDS giriş belgesi..
    11. 85 kişi ölmüştü! 3 günlük yas ilan..
    12. Basketbol: THY Avrupa Ligi
    13. Türkiye'den ABD'ye sert tepki:..
    14. Kablosuz şarj cihazı Apple AirPower ne..
    15. Tahliye kanalına düşen inek traktörle..
    16. ABD yönetiminden Nazarbayev'in..
    17. Down Sendromu nedir? Down Sendromu..
    18. Abdülhamid Han'ın güvenini kazanıp..
    19. Binali Yıldırım: Ağır konuşurum,..
    20. THY Euroleague: CSKA Moskova: 70 -..
    21. Bakan Çavuşoğlu'ndan Trump'ın Golan..
    22. Bakan Akar: “Etkin, yerli ve yenilikçi..
    23. Irak'ta feribot kazası nedeniyle 3..
    24. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan nevruz mesajı
    25. (ÖZET) CSKA Moskova Fenerbahçe Beko..
    26. Muharrem İnce'den genel başkanlık..
    27. İncesaz grubu İKÜ'de konser verdi
    28. 2019 AÖF bahar dönemi sınav tarihleri..
    29. "Türkiye'deki huzur ve istikrarın..
    30. Galatasaray kupa mesaisine başladı
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Mansur Yavaş, seçim yarışını kaybetti! İşte Yavaş'ı bitiren nedenler...
    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Uçağa ilk Pervin Buldan bindi
    Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu! Uçağa ilk Pervin Buldan bindi
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım

    Günün Karikatürü

    22 Mart 2019
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!