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Gündem Bakan’dan Twitter’daki sahte hesaplara tepki
Gündem

Bakan’dan Twitter’daki sahte hesaplara tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Adana Çukurova Üniversite Tıp Fakültesi acil servisinin 50 kişilik grup tarafından basılmasının ardından sosyal medyada ortaya atılan asılsız twitlere tepki gösterdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-14 11:29:00 -
Bakan’dan Twitter’daki sahte hesaplara tepki

Twitter hesabından ortaya atılan asılsız twitlerle ilgili açıklama yapan Fahrettin Koca, "Olay yerinden haber veriyor edasındaki hesap SAHTE. Emniyetimiz kendisini takibe Aldı. Bu gibiler çok ve şiddet olaylarının dozunu “az” buluyorlar. Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesinde dün yaşananları detayıyla biliyoruz. Mücadelemiz hem şiddetle hem art niyetle" dedi. 

Bir düğünde kavga eden ve yaralıların tedavisi için Balcalı Hastanesi'ne gelen iki grup arasındaki çatışma sırasında doktorlar saldırıya uğradı. Hasta yakınlarından birisi acil serviste görevli bir doktorun boğazını sıkarak tehdit etti ve tartakladı. Olay hastaneye sevkedilen takviye polis kuvvetlerince bastırıldı.

Sağlık Bakanının o twiti:
 

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