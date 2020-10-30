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Gündem Bakan'dan açıklama: Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok
Gündem

Bakan'dan açıklama: Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu İzmir'de meydana gelen deprem sonrası Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı olmadığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 16:07:00 - 2020-10-30 16:35:57
Bakan'dan açıklama: Ulaşım ve iletişimde sıkıntı yok

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İzmir'deki depremle ilgili, "Ulaşım ve iletişim açısından herhangi bir sıkıntı yok." dedi.

Karaismailoğlu, beraberinde AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile Kahramanmaraş-Göksun kara yolunda inceleme bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra gazetecilere açıklamada bulunan Karaismailoğlu, deprem nedeniyle İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini ileterek, şöyle konuştu:

"İzmir'de çok üzücü bir olay meydana geldi. Onunla ilgili her türlü irtibatları sağladık. Gerekli bilgileri alıyoruz ve konuyu yakından takip ediyoruz. Ulaşım ve iletişim açısından da her hangi bir sıkıntı yok. İnşallah en az hasarla atlatacağımız bir deprem olur. Bakanlık olarak konunun tamamen üzerindeyiz ve sürekli takip ve müdahale ediyoruz."

Bakan Karaismailoğlu, bölgedeki çalışmalarla ilgili de bilgi vererek, şunları söyledi:

"Ülkemizin gurur duyduğu dünya için örnek bir projeyi inceliyoruz. Kahramanmaraş halkının beklediği en büyük projelerden biri olan Kahramanmaraş ile Göksün arasında olan 11 tünelli yolumuzun çalışmalarını inceleme üzere Göksu şantiyesindeyiz. Mevcut 80 kilometrelik yolu 64 kilometreye indiren ve içinde 11 tünelin bulunduğu viyadüklerin ve köprülerin yer aldığı çok önemli bir projedir. Kayseri Kahramanmaraş arasını birleştiren, bölgeye çok önemli katkılar verecek bir projedir. Bölgeye her anlamda ciddi katkılar verecek. İnşallah 7 Kasım'da Cumhurbaşkanımızın katılımıyla bu yolun açılışını yapacağız."

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