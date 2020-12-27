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Eğitim Bakan Ziya Selçuk'tan gülümseten paylaşım
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk'tan gülümseten paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, koronavirüs salgınıyla geçen 2020 yılına ilişkin hiç unutamayacağı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Bakan Selçuk, "Ööretmenim boğön canlı ders var mı' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu, evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni… Hiçbirini unutmayacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-27 14:55:00 -
Bakan Ziya Selçuk'tan gülümseten paylaşım

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 2020 yılının zorlu, yorucu bir yıl olduğunu bildirdi. Covid-19 salgınıyla sınandıkları bu yılda tüm sıkıntılara rağmen hiç unutmayacağı anların da yaşandığını ifade eden Selçuk, unutamayacağı anları şöyle paylaştı:

"Evlerini birer okula dönüştüren ve dolaptan, kapıdan yazı tahtası yapan öğretmenlerimizi… 'Ööretmenim boğön canlı ders var mı?' diyerek bütün çocukların sesi olan yavruyu… Evinde elektrikler kesildiği için karakola gidip 'Canlı dersim var, internetinizi kullanabilir miyim?' diyen öğretmeni...

"Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk"

Çocuklar dersteler diye sokakta bağıramaz olduk' diyerek Kızılay'da yolumu kesen simitçiyi… Muhtar odasını EBA destek odasına çevirip kendisi dışarıda çalışan muhtarı…Zoom üzerinden yaptığımız öğretmen buluşmalarında 'Bizim eve gelsenize, oynarız' diyen kuzuyu…Kalp ve virüs resimleriyle dolu binlerce mektubu…23 Nisan’da ülkece balkonlardan, pencerelerden, bahçelerden İstiklal Marşı'mızı okuyuşumuzu...

"Hiçbirini unutmayacağım"

Evlerindeki fazla bilgisayarların içini temizleyerek getirip bize teslim eden 'Evde duracağına çocuklar kullansın' diyen insanımızı... 'Cevabını siz de bilmiyorsunuz, ama yine de sorayım. Salgın ne zaman biter, okul ne zaman açılır?' diyen binlerce insanı... Yarısı 'Okullar açılsın', yarısı 'Okullar kapansın' diyen velilere Ziya Hoca’nın bakışlarını... Ve daha neler neler... Hiçbirini unutmayacağım. Bütün zorluklar gibi umarım bu günleri de gelip geçtiğinde sadece bize kattıkları, kazandırdıkları, öğrettikleriyle hatırlayacağız."

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