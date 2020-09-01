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Aktüel Bakan Ziya Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım:
Aktüel

Bakan Ziya Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım:

"Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız"

Yeniakit Publisher
2020-09-01 10:57:20 -
Bakan Ziya Selçuk'tan, formayla ders dinleyen öğrencilerle ilgili paylaşım:

ANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim sürecinde evde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaşarak, "Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, sosyal medya hesaplarından, uzaktan eğitim sürecinde evlerinde forma giyerek ders dinleyen öğrencilerin fotoğrafını paylaştı.

Selçuk, "Yavrum, giyinin, hazırlanın; okuldaymış gibi oturun canlı derslerde dedik ama evde formaya gerek yok demeyi unutmuşuz. Nasıl güzelsiniz bir bilseniz. Uzaktan eğitimle okuldayız formalı ya da formasız." değerlendirmesinde bulundu.


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