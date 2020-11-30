Bakan Ziya Selçuk'tan flaş EBA açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, her gün 2,5 milyon canlı ders yaptıklarını, bunun ayda 50 milyonu aşan ders demek olduğunu söyledi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her gün 2,5 milyon canlı ders yapıyoruz. Bu, ayda 50 milyonu aşan ders demek. Bu, ekranlar ayda 50 milyondan fazla açılıyor demek. Şimdi, sınıf kapılarının aynı sayılarda açıldığını hayal edin. Okulun hayatımızda ne kadar müthiş bir yeri olduğunu daha iyi görebilirsiniz" dedi.

Diyarbakır'da anaokulu ve ana sınıflarda eğitim uzaktan yapılacak

Öte yandan Diyarbakır'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında anaokulu ve ana sınıflarında eğitim ve öğretimin uzaktan yapılmasına karar verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Vali Münir Karaloğlu başkanlığında toplanan İl Hıfzıssıhha Kurulunun bazı kararlar aldığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"17 ilçe kaymakamlığımıza bağlı taşıma merkezi okullar ve yatılı bölge ortaokulları bünyesindeki ana sınıfları ile kırsal mahalle (eski adı ile köy) yerleşim yerleri ve benzeri seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki ekli listede isimleri geçen 609 okul öncesi eğitim kurumlarında 30 Kasım 2020 ile 04 Ocak 2021 arasında uzaktan eğitime geçilmesine, kaymakamlar ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyete neden olunmamasına oy birliğince karar verilmiştir."