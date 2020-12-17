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Eğitim Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi
Eğitim

Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi

Yüz yüze eğitimin ne zaman başlayacağı konusunda meraklı bekleyiş devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 17:42:00 -
Bakan Ziya Selçuk sinyali verdi

Uzaktan eğitim süreci devam ederken Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yüz yüze eğitimle ilgili heyecanlandıran bir açıklamada bulundu.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Sosyal" deyince çocukların aklına artık önce mesafe geliyor. "Uzak" deyince uzaktan eğitim, "canlı" deyince canlı ders... Ama "okul" deyince hâlâ sınıf arkadaşları, öğretmenleri ve mutlu oldukları günler geliyor. Tekrar sağlıkla kavuşacağız ve kaldığımız yerden devam edeceğiz."

 

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