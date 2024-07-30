Bakan Yumaklı'dan başıboş köpek mesajı! Onlar için hapis cezası yolda...

Bakan Yumaklı yasanın uygulanması noktasında belediyelerin sorumlu olduğunu hatırlatarak, ilgili hükümleri uygulamayan belediyelere yönelik yaptırımlara ilişkin,hapis cezaları da dahil caydırıcı yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Denetimi Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü yapacak!

Yumaklı, bu yaptırımlarda da parti ayrımının olmayacağına, görevini yerine getirmeyen kim olursa olsun buradaki yaptırımlara tabi olacağına dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Biz şimdi bu kanundan sonra ikincil mevzuatın hazırlıklarını büyük oranda tamamladık. Kanunun son haline gelmesini bekliyorduk. Kanun teklifi komisyona verildiği andan itibaren biz zaten çalışmalarımıza başlamıştık. Kanunun son haline göre, burada kanunda yer alan hususların uygulamasını da tarifleyerek, bir yönetmelik çıkartmış olacağız. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bu konuda görevli. Dolayısıyla bütün denetim hususlarını bu Genel Müdürlüğümüz takip edecek."

Standarda uymayan barınaklara izin yok!

Yayınlayacakları yönetmelikte barınaklarla ilgili de düzenleme yapılacağını aktaran Bakan Yumaklı, söz konusu yönetmelikte barınakların standartlarının belirlenmiş olacağını ve bunların dışındakilere izin vermeyeceklerini ifade etti.

Muhalefetin algı oprasyonlarına da dikkat çeken Bakan Yumaklı, "Katliam yasası diyerek toplumun algısını gerçeklerden başka yere doğru yönlendirmek isteyenlere bir daha kanunu okumalarını tavsiye ediyorum." dedi.

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