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Gündem Bakan Yumaklı duyurdu! Başıboş köpekleri toplamayan yetkililere hapis cezası yolda
Gündem

Bakan Yumaklı duyurdu! Başıboş köpekleri toplamayan yetkililere hapis cezası yolda

Yeniakit Publisher
2024-07-24 15:51:00 - 2024-07-24 16:46:55
Bakan Yumaklı duyurdu! Başıboş köpekleri toplamayan yetkililere hapis cezası yolda

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş köpekle mücadeleye ilişkin önemli mesajlar verdi.

Sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifinin, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda kabul edildi. Tasarı TBMM Genel Kurulu'nda görüşülecek.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yürürlüğe girmesi beklenen yasaya ilişkin açıklamada bulundu.

Türkiye'de yaklaşık 4 milyon başıboş köpeğin olduğunu hatırlatan Bakan Yumaklı eğer önlem alınmazsa bu sayının ilerleyen yıllarda daha da artacağını ifade etti.

Bakan Yumaklı şunları söyledi:

"Bu hayvanların sokaklarda başıboş olmasının, sahipsiz ve sorumsuz bir şekilde yaşamına devam etmesinin getireceği, bugün itibarıyla getirdiği ve ileride getireceği sorunları herhalde herkes kabul ediyor artık. Bunun çözümü, sokaklardan bu hayvanların, evvela evvel emirde çekilmesidir. Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar, vazifelerini yerine getirecek, bu kadar basit. Yerel yönetimler, belediyeler... 'Ben sokaklardaki köpeklere dokunmayacağım, onları toplayacağım' şeklinde bir yaklaşım içinde olabilirler mi? Olamazlar çünkü bu konuda görevlerini yerine getirmeyen kamu görevlileri için hali hazırda mevcut yasal düzenlemeler var. Ama burada tekrar belirtiliyor bu. Görevlerini yerine getirmeyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor."
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