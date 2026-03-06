  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Ekonomi Bakan Yumaklı 'bereketli olsun' diyerek duyurdu: Paralar hesaplara yatırıldı
Ekonomi

Bakan Yumaklı 'bereketli olsun' diyerek duyurdu: Paralar hesaplara yatırıldı

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil Giriş Tarihi:
Bakan Yumaklı 'bereketli olsun' diyerek duyurdu: Paralar hesaplara yatırıldı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı yaptığı açıklamada "Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon liranın üreticilerin hesaplarına aktarıldığını bildirdi.

Yumaklı, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, konuya ilişkin bilgi verdi.

 

"Hayırlı ve bereketli olsun"

Üretenin yanında olmaya, toprağın bereketini çiftçilerle birlikte büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"2025 yılı pancar bedellerinden kalan 16 milyar 902 milyon lirayı üreticilerimizin hesaplarına aktardık. Planlı üretimin bereketiyle 7,1 milyon ton pancarı üreterek ekonomimize güç katan tüm üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun."

1
