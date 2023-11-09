Bakan Yerlikaya’dan ‘Terörle mücadelede kimyasal silah kullanıyor’ iddialarına cevap

Bakan Yerlikaya, TBMM’de katıldığı Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekilleri tarafından yönlendirilen soruları yanıtladı. Terörle mücadelede kimyasal silahların kullanıldığı yönündeki iddiaların gerçek dışı olduğunu belirten Yerlikaya, “Bu iftiraların kaynağı bölücü terör örgütüdür, PKK’dır. Bu iftiralara geçmişte gerekli cevaplar verilmiştir. Kahraman Türk Ordusu, tarih boyunca nasıl yüksek bir karaktere sahip olduğunu savaş dönemlerinde daha birçok kez dosta düşmana göstermiştir” ifadelerini kullandı.

AYSEL TUĞLUK AÇIKLAMASI

Aysel Tuğluk’un gözaltına alınması ile ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, “Aysel Tuğluk, terör örgütü propagandası yapmak suçundan ifadesi alınmak üzere adresinden davet edilmiştir. Davet üzerine yakınların refakatinde, hastalığı göz önünde bulundurularak kelepçe takılmadan mahkemede ifade verilmesi sağlanmış, ardından da ilgili mahkemece serbest bırakılmıştır” ifadelerini kullandı.

MESLEKTEN İHRAÇ ORANLARI

İçişleri Bakanlığına bağlı kurumlardaki ihraç sayıları ile ilgili de açıklamalarda bulunan Bakan Yerlikaya, “Kolluk kuvvetleri içerisinde suçtan dolayı ihraç edilen personel sayısı, 2017’den 2023’e polis, jandarma, Sahil Güvenlik Komutanlığı meslekten ihraç 6 bin 591, devlet memurundan ihraç 2 bin 528, toplam ihraç sayısı 9 bin 119’dur” diye konuştu.

“10 AY İÇERİSİNDE 28 BİN 734 AFGANİSTAN VATANDAŞININ ÜLKESİNE DÖNMESİ SAĞLANDI”

2023’te yasadışı yollarla yurda giren 28 binden fazla Afganistanlının sınır dışı edildiğini kaydeden Bakan Yerlikaya, “Sınır dışı edilen Afganistan uyruklular, 2023 yılı ilk 10 ay içerisinde Afganistan’a düzenlenen özel uçak seferleriyle 14 bin 386 ve tarifeli uçuşlarla 14 bin 348 olmak üzere toplam 28 bin 734 Afganistan vatandaşının ülkesine dönmesi sağlandı. Önümüzdeki hafta 9 uçuşla daha bin 788 Afgan vatandaşı daha gönderilecek” açıklamasında bulundu.

SURİYELİLERİN SAĞLIK HİZMETLERİ

Suriyelilere sağlanan sağlık hizmetleriyle ilgili yöneltilen soruya Bakan Yerlikaya, “Ülkemizde bulunan Suriyelilerin kimlik bilgileri kayıt altına alınmaktadır. 2023 Kasım itibariyle Türk vatandaşlığını kazanan Suriyeli sayısı 237 bin 995, 18 yaşını dolduran Suriyeli sayısı ise 156 bin 987’dir. Suriyelilerin, Türkiye’de hizmet alabilmek için geçici koruma kimlik belgesi olmalıdır. Bu kişiler dışında olan yabancılar sağlık hizmetleri de dahil hiçbir kamu hizmetinden faydalanamamaktadır. Geçici koruma altında olan Suriyelilerin, Türkiye’de doğan çocukları geçici koruma altındadır. Kesinlikle vatandaşlığa alınmamıştır” cevabını verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

“51 BİN 914 RUHSATSIZ SİLAH ELE GEÇİRİLDİ”

Ruhsatsız silahlarla ilgili çalışmalarını sürdüreceklerini aktaran Yerlikaya, “2023 yılı itibarıyla ülke genelinde 51 bin 914 ruhsatsız silah ele geçirildi. Bununla ilgili bir hazırlığımız var. Yakın zaman içerisinde önerimiz ile birlikte geleceğiz. Süreci olabildiğince hızlı ilerletmek en büyük arzumuz” diye konuştu.

Çoğu eylemin demokratik ortamda gerçekleştirildiğini dile getiren Bakan Yerlikaya, “Yılbaşından 30 Eylül tarihleri arasında ülke genelinde 15 milyon 652 bin 961 kişinin katılımıyla düzenlenen 36 bin 670 eylem ve yetkinliklerin sadece yüzde 0,3’üne müdahale edilmiştir. Eylem ve etkinliklerin yüzde 99’undan fazlasının demokratik ve hür bir ortamda gerçekleştirildiğini görüyoruz” dedi.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI 2024 MALİ YILI BÜTÇESİ KOMİSYON'DA KABUL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığının 2024 yılı için toplam ödenek teklifi 1 trilyon 275 milyar 934 milyon 965 bin lira olarak TBMM Plan ve Bütçe Komisyonuna sunuldu. Bakanlığın merkez birimleri bütçesi 76 milyar 295 milyon 436 bin lira, 305 milyar 479 milyon 702 bin lirası Emniyet Genel Müdürlüğü’nün, 189 milyar 693 milyon 588 bin lirası Jandarma Genel Komutanlığı’nın, 11 milyar 517 milyon 337 bin lirası Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın, 21 milyar 631 milyon 742 bin lirası Göç İdaresi Başkanlığı’nın, 671 milyar 317 milyon 160 bin lirası AFAD Başkanlığı’nın olmak üzere tüm bağlı kuruluşların bütçe toplamı 1 trilyon 199 milyar 639 milyon 529 bin lira olarak komisyona sunuldu.

İçişleri Bakanlığının bütçesinde 570 milyar 917 milyon 999 bin lira cari ödenekler, 705 milyar 16 milyon 966 bin lirası ise yatırım ödeneği olarak sunuldu. Görüşmelerin ardından, İçişleri Bakanlığının 2024 Mali Yılı Bütçesi kabul edildi.