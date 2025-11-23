Bakan Yerlikaya'dan Akit Medya'ya ziyaret! ‘Yolların kuralları olur kralları olmaz’

ALİ KANTARCI İSTANBUL

Toplumsal konulara duyarlı yayıncılık anlayışıyla her kesimin dikkatini çeken Akit Medya, önemli bir misafiri daha ağırladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akit Medya Grubu’nun Küçükçekmece’deki genel merkezine özel bir ziyaret gerçekleştirdi. Bakan Yerlikaya’yı, Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ve Akit Gazetesi yazarı Ali İhsan Karahasanoğlu sıcak şekilde karşıladı. Samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşme, karşılıklı iyi temennilerle bulunuldu. Ziyaret sırasında Türkiye’nin güvenlik gündemi, terörle mücadele çalışmaları, sınır güvenliği, düzensiz göçle mücadele ve şehir güvenliği gibi başlıklar ele alındı. Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’nın son dönemde yürüttüğü operasyonları ve kamu huzurunu artırmaya yönelik stratejileri hakkında bilgi paylaşımında bulundu. Akit Medya yöneticileri ise toplumun hassasiyetlerine dikkat çeken yayın çizgisinin önemini vurgulayarak, medyanın doğru bilgilendirme sorumluluğuna dair görüşlerini aktardı.

TRAFİKTE YENİ CAYDIRICI DÖNEM

Bakan Yerlikaya daha sonra Akit TV ekranlarında “Gün Başlıyor” programında Murat Şahin’in konuğu olarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakanlık görevine atanmasından trafik düzenlemelerine, güvenlik politikalarından yeni denetim mekanizmalarına kadar birçok başlıkta kapsamlı değerlendirmelerde bulunan Yerlikaya, “Yolların kuralları olur, kralları olmaz. Trafik kültürünü hep birlikte dönüştüreceğiz” dedi. Devlette 33 yıllık görev sürecini anlatan Yerlikaya, İçişleri Bakanlığı’na uzanan meslek yolculuğunu şöyle aktardı: “22 yaşında kaymakam olarak girdiğim bu meslekte Şırnak, Ağrı, Tekirdağ, Gaziantep ve İstanbul Valiliği yaptım. Makamlar değişir ama asıl makam vatandaştır. Dedemin nasihati hep aklımda: ‘Ne yap et, insanlara buğzettirme, ayrım yapma, nobran olma.’ Gittiğim her şehirde vatandaşımıza hemşehrim diye hitap ettim, hepsinden fahri hemşehrilikle uğurlandım.” Türkiye’nin trafik güvenliği konusunda yeni bir sürece girdiğini belirten Yerlikaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla hazırlanan “Trafik Güvenliği Strateji Belgesi”nin uygulanmaya başladığını hatırlattı. 2015’te günlük can kaybı ortalamasının 20,6 olduğunu hatırlatan Yerlikaya, bu sayının 2024’te 17,4’e düştüğünü ifade ederek hedefi açıkladı: “2030’da araç sayısı 42 milyona ulaşsa bile günlük can kaybını 7,6’ya düşürmekte kararlıyız.”

DENETİMİ YÜZDE 50 ARTIRDIK

Yeni yasada özellikle trafik ihlallerinde caydırıcılığı artıran hibrit ceza sistemi getirildiğini vurgulayan Yerlikaya, sık karşılaşılan kural ihlallerinde uygulanacak yaptırımları tek tek anlattı. Yasa dışı çakar kullanımında ilk ihlalde 189 bin TL ceza, bir ay ehliyete el koyma ve araç men cezası verildiğini, ikinci ihlalde ise cezanın 276 bin TL’ye çıkıp araç men süresinin altı aya yükseldiğini belirten Yerlikaya, “11,5 ayda yasa dışı çakar yüzde 87 bitti” dedi. Makas atma eyleminde 60 gün araç ve ehliyete el koyma ile 90 bin TL ceza uygulanacağını ifade eden Bakan Yerlikaya, “Bu davranış 6-7 ay içinde bitecek” dedi. Ali Yerlikaya, Akrobatik motosiklet hareketlerinde ilk ihlalde 60 gün motorun bağlanması, iki yıl ehliyete el koyma ve 40 bin TL ceza verileceğini, tekrarında ehliyetin tamamen iptal edileceğini söyledi. ‘Dur’ ihtarına uymama halinde 60 gün araç ve ehliyete el koyma ile 200 bin TL ceza uygulanacağını belirten Yerlikaya, “Bu ihlal nedeniyle son 3 yılda 19 kişi hayatını kaybetti” ifadelerini kullandı. Yerkaya, alkol ve uyuşturucu kullanımında ilk seferde 25 bin TL ceza ve altı ay ehliyet alımı, tekrarında bu sürelerin iki ve beş yıla çıktığını, uyuşturucu kullanımında ise ehliyetin doğrudan iptal edildiğini dile getirdi. Ali Yerlekaya, düğün konvoyları ile köprü, tünel ve viyadük kapatmanın 120 güne kadar araç bağlama ve 180 bin TL ceza getirdiğini söyleyen Yerlikaya, yüksek ses sistemlerinin ise 30 gün araç men, ses sistemlerinin sökülmesi zorunluluğu ve 21 bin TL ceza ile karşılık bulacağını ifade etti. Kırmızı ışık ihlallerinde yeni düzenlemeyle bir yıl içinde üçüncü kez ihlal yapanların ehliyetine el konulacağını hatırlatan Bakan Yerlikaya, altı kez tekrar halinde sürücünün psikolojik değerlendirmeye gönderileceğini sözlerine ekledi.

MOTOKURYELER TEHLİKESİ

Motosiklet kullanıcılarına ilişkin verileri de paylaşan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 2024’te motosiklet kazalarında 1.584 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, şunları dile getirdi: “Kasksız motosiklet gördüğümüzde aracı bağlıyoruz. İstanbul’da yaya geçidinde, kaldırımda, üst geçitte motosiklet kullanılmasına artık müsaade etmeyeceğiz. Yeni yasa çıkınca göreceksiniz, bunu da bitireceğiz. 6 ay içerisinde bitireceğiz. Kimsenin ekmeğiyle oynamak gibi bir derdimiz yok. Hizmet sektörü ile de bunu paylaşacağız. Önce can güvenliği. Hazırlıklarımız tamam, kararlılığımızı göstereceğiz. Birilerinin başta canı sıkılacak ama gayet makul bir zaman içerisinde buna uyacaklar.” Vatandaşların ihlalleri anında bildirebileceği “Gereği Yapıldı” sisteminin e-Devlet üzerinden devreye gireceğini belirten Yerlikaya, sistemin trafik kültürüne büyük katkı sağlayacağını kaydetti. “Vatandaşımız çekip gönderecek, biz de gereğini anında yapacağız” diyen Bakan Yerlikaya, trafik kurallarına uymanın bir medeniyet meselesi olduğunu hatırlatarak şunları kaydetti: “Yanlış yere park eden bile kul hakkına giriyor. Ceza kesmek için değil, insanımızı korumak için çalışıyoruz. Yolların kuralları olur, kralları olmaz. Kurala uyalım ki trafikte sevgi iklimi oluşsun.”

Kaynak: Yeniakit