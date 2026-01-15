  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili yürütülen davada flaş karar! 3 kişi için yakalama emri verildi Demek ki dertleri çocuklar değilmiş! Cumhuriyet Gazetesi bir kez daha ifşa edildi İsrail, Fransa’dan yardım istedi: AB, Devrim Muhafızlarını terör örgütü ilan etsin! 'Evet kabul ediyorum' Emel Müftüoğlu savcılıkta itiraf etti Avukat Rezan Epözdemir tahliye edildi Türkiye’den kaçmak isteyenlere duyurulur! Yine Avrupa ülkesi yine sağlıkçı krizi Ünlü iş insanı safaride çatışmanın ortasında kalmamış! Soyulurken öldürülmüş Brüksel’den Trump’a ‘dur’ ihtarı: Grönland NATO’nun kırmızı çizgisidir Adliyede kadın hakimi vuran savcı tutuklandı: Öldürmek için ateş etmiş! İBB uçağında kumar ve uyuşturucu rezaleti! Selen Görgüzel kirli çarkı tek tek anlattı!
Gündem Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir hattı kesildi! 298 kilo kokain ele geçirildi
Gündem

Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir hattı kesildi! 298 kilo kokain ele geçirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İçişleri Bakanı Yerlikaya, Mersin’de zehir tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonu duyurdu. Yerlikaya, “Bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.” dedi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uluslararası uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Brezilya'dan gelen ve yasal yükü "yer fıstığı" olarak beyan edilen konteynerde yapılan aramada, piyasa değeri milyonları bulan 298 kilogram kokain ele geçirildi.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Yerlikaya, “Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” açıklamasında bulundu.

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı
25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Gündem

25 ilde 125 DEAŞ şüphelisi yakalandı

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!
Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Gündem

Fetullah Gülen'i mezarında ters döndüren haber!

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

{relation id:1973976 slug:'25-ilde-125-deas-suphelisi-yakalandi'}

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’
Gündem

Yolsuzluk rezaleti sonrası şimdi de metres iddiası! ‘Ben Murat’ın, o voleybolcu Ekrem’in sevgilisiydi’

İstanbul'da yürütülen uyuşturucu operasyonunda tutuklanan fenomen Rabia Karaca'nın savcılık ifadesi, belediye koridorlarını sarsacak cinsten..
Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?
Gündem

Almanya ve Türkiye emeklilik sistemleri karşılaştırıldı: Almanlar neden daha fazla maaş alıyor?

Almanya'da emeklilerin "krallar gibi" yaşadığı ve 2000-3000 Euro maaş aldığı iddiaları, Gazeteci Fatih Yılmaz tarafından mercek altına alınd..
Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!
Gündem

Arınç yine çok tuhaf: İmamoğlu aday olmasa tutuklanmazdı! Erken öttü kafası kesildi!

Son dönemde tuhaf açıklamalarıyla gündeme gelmeyi alışkanlık haline getiren Bülent Arınç, katıldığı Sözcü TV’de yine tuhaf çıkışlarıyla adı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23