Bakan Yerlikaya operasyonu duyurdu: Brezilya’dan Mersin’e uzanan zehir hattı kesildi! 298 kilo kokain ele geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Limanı'nda gerçekleştirilen uluslararası uyuşturucu operasyonunun detaylarını paylaştı. Brezilya'dan gelen ve yasal yükü "yer fıstığı" olarak beyan edilen konteynerde yapılan aramada, piyasa değeri milyonları bulan 298 kilogram kokain ele geçirildi.

Aramada 298 kilogram kokain ele geçirildiği bilgisini veren Yerlikaya, görüntülerini paylaştığı operasyonda emeği geçenleri tebrik etti.

Yerlikaya, “Mersin Limanında Uluslararası Uyuşturucuyla Mücadele Kapsamında bu sabah Polisimiz tarafından düzenlenen operasyonumuzda 298 kg kokain ele geçirdik.

Mersin Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu, bir gemide yasal yükü yer fıstığı olan ve Brezilya’dan ülkemize gönderilen konteynerde yapılan aramada 298 kg kokain ele geçirildi.

Baronundan, torbacısına kadar bizim uyuşturucu ile bütün mücadelemiz, bir insanlık suçu olan uyuşturucudan, başta gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızı korumak.

Mersin Valimizi, Mersin Emniyet Müdürümüzü, Kahraman Polislerimizi ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin.” açıklamasında bulundu.

{relation id:1973976 slug:'25-ilde-125-deas-suphelisi-yakalandi'}