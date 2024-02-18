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Gündem Bakan Yerlikaya İliç'ten kötü haberi duyurdu! 'Yeni risk var'
Gündem

Bakan Yerlikaya İliç'ten kötü haberi duyurdu! 'Yeni risk var'

Yeniakit Publisher
2024-02-18 22:50:00 - 2024-02-18 22:56:57

Erzincan İliç'te meydana gelen toprak kaymasına ilişkin açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya "Yeni toprak kayması riski var. Hepimizde büyük bir hırs ve azim var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek" dedi.

Erzincan'da altın maden ocağında yaşanan heyelanda bugün 6'ncı gün geride kalırken İliç'te bulunan ekipler, hummalı bir çalışma yürütüyor.

Toprak altında kalan 9 işçiye ulaşmak için büyük bir mücadele ortaya koyuluyor. İlk andan itibaren bölgede bulunan ve gelişmeleri yakından takip eden İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son durumu değerlendirdi..

"Yeni toprak kayma riski var"

CNN Türk canlı yayınına katılan Bakan Yerlikaya, çalışmaların büyük bir hızla sürdüğünü belirterek yeni bir toprak kayması riskinin olduğunu söyledi..

Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

Bizim zamanla yarışmamız lazım, çok dikkatli olmamız lazım. Yeni toprak kayması riski var. Her iki tepeye de jeoradarlar koyduk. Bir yandan iş sağlığı güvenliği, bir yandan da zamanı olabildiğince en verimli kullanmanın yarışını yapıyoruz.
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Hepimizde büyük bir hırs ve azim var. En büyük amacımız bir an önce müjde vermek. Bizim için durmak yok. Dualar ve sabırla bizi beklemeleri lazım.

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