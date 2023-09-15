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Gündem Bakan Yerlikaya film sahnesini aratmaya operasyonun görüntüsünü paylaştı!
Gündem

Bakan Yerlikaya film sahnesini aratmaya operasyonun görüntüsünü paylaştı!

Yeniakit Publisher
2023-09-15 19:28:00 -

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Ataşehir'de bir suçlunun yakalanma anına ait görüntüyü paylaştı.

Operasyonu gerçekleştiren personelini tebrik eden Bakan Yerlikaya, mesajında şu ifadeleri kullandı:

Öndeki aracı takip et!

Bu sahne bir sinema filminde değil İstanbul Ataşehir’de yaşandı.

Bir vatandaş, bir sürücü tarafından kendisine silah çekildiği şikayetinde bulundu.

Bölge Amirimiz Komiser Yardımcısı Çetin Gülen, söz konusu aracı durdurmak istedi, ancak sürücü durmayarak yoluna devam etti.

Komiser Yardımcımız emniyet aracı ters istikamette kaldığı için bu kez bir kurye motosikletini durdurdu ve peşinde olduğu aracı yakaladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Olayla ilgili adli işlemler devam ediyor.

Görevini layıkıyla yerine getiren Komiser Yardımcımız Çetin Gülen’i tebrik ediyorum????????

Polisimize yardımcı olan motokurye sürücümüze teşekkür ediyorum.

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