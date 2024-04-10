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Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara için 24 saatlik yasak
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara için 24 saatlik yasak

Yeniakit Publisher
2024-04-10 11:11:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! İstanbul ve Ankara için 24 saatlik yasak

Ramazan bayramında megakent ve başkentte yollar boş kalırken bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunu azaltmak için kamyon, çekici, ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar günü saat 05.00'ten 15 Nisan Pazartesi günü 05.00'e kadar seyirlerine izin verilmeyecek.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların bayram tatilinin son günü seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bakanlık tarafından yayımlanan "trafik tedbirlerine ilişkin genelge" kapsamında, bayram tatili dönüşü İstanbul ve Ankara'da trafik yoğunluğunun azaltılabilmesi için kamyon, çekici ve tanker cinsi araçların 14 Nisan Pazar saat 05.00'ten, 15 Nisan Pazartesi saat 05.00'e kadar, seyirlerine izin verilmeyeceğini bildirdi.

Yerlikaya, geçişe izin verilmeyecek yerlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

"İstanbul istikametine D­-100 karayolu ve O­3 otoyolunda Kırklareli'nden itibaren, D­-110 karayolunda Tekirdağ'dan itibaren, O­4 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­7 (Kuzey Marmara) otoyolunda Tekirdağ ve Sakarya'dan itibaren, D­-100 karayolunda Amasya'nın Merzifon ilçesinden itibaren, D­-160 ve D­-750 karayolunda Ankara'dan itibaren, O­5 otoyolu, D-­575 ve D­-595 karayolunda Bursa'dan itibaren, D-­650 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden itibaren; Ankara istikametine D­-300 karayolunda İzmir'den Afyonkarahisar'a kadar, D­-260 karayolunda Afyonkarahisar'dan Eskişehir'in Sivrihisar ilçesine kadar, D-­200 karayolunda Bilecik'in Bozüyük ilçesinden Ankara'ya kadar arada kalan girişler dahil seyirlerine izin verilmeyecek."

Ali Yerlikaya, bu tür araçları kullanan şoförlerin İstanbul ve Ankara istikametine seyahatlerinde belirtilen tarihlere uymalarının büyük önem taşıdığını belirtti.
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