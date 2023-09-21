  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde 135 zehir taciri yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde 135 zehir taciri yakalandı

Yeniakit Publisher
2023-09-21 09:07:00 -
Bakan Yerlikaya duyurdu! 2 ilde 135 zehir taciri yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını ve çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Bursa İl Emniyet Müdürlüğünün Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de eş zamanlı olarak gerçekleştirdiği operasyonda 135 zehir tacirinin yakalandığını duyurdu. Bakan Yerlikaya, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce 140 şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edildi.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi ile Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyona 2 bin 23 personel, 13 narkotik dedektör köpeği, 3 İHA, 1 helikopter ile Özel Harekat ve Çevik Kuvvet unsurlarımız katıldı.

Operasyon kapsamında 135 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonda 21,5 kilo metamfetamin ve 1,2 kilo bonzai maddesi ile muhtelif miktarda uyuşturucu, 19 silah ele geçirildi. Operasyonu gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Zehir tacirlerinin her an enselerindeyiz. Nerede olurlarsa olsunlar inlerine girip onlara hayatı dar etmeye kararlıyız" ifadelerini kullandı.

Emniyet uyuşturcu tacirlerine geçit vermiyor: Çuvallar dolusu skunk ele geçirildi
Emniyet uyuşturcu tacirlerine geçit vermiyor: Çuvallar dolusu skunk ele geçirildi

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Emniyet uyuşturcu tacirlerine geçit vermiyor: Çuvallar dolusu skunk ele geçirildi

Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar
Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar

Gündem

Bonzaileri kağıda emdirmişler: Zehir tacirleri tutuklandılar

Enselendiler! İşte zehir tacirlerinin yeni taktiği
Enselendiler! İşte zehir tacirlerinin yeni taktiği

Gündem

Enselendiler! İşte zehir tacirlerinin yeni taktiği

Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler
Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler

Yerel

Son dakika! İçişleri Bakanı duyurdu! Dev operasyon: Zehir tacirlerine '2 tonluk' ağır darbe! İlişkin bilgiler

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23