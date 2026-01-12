  • İSTANBUL
Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı
Gündem

Bakan Yerlikaya açıkladı! 16 ilde FETÖ operasyonu: 81 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul, Ankara, İzmir, Diyarbakır ve Balıkesir merkezli 16 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonlarda 81 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Yerlikaya örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiğinin tespit edildiğini de belirtti.

FETÖ operasyonları devam ediyor. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emniyet Genel Müdürlüğü, KOM ve İstihbarat Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinasyonundaki çalışmalar, gizli tanıktan elde edilen dijital materyallerdeki bilgiler doğrultusunda İstanbul, Ankara, Diyarbakır, Balıkesir, Bilecik, Bursa, Erzincan, Hatay, İzmir, Kayseri, Kütahya, Manisa, Muğla, Sivas, Şanlıurfa ve Rize'de operasyon düzenlendiğini belirtti.

Aktif kamu görevlilerinin de içerisinde olduğu 81 şüphelinin yakalandığını vurgulayan Yerlikaya, şüphelilerin, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu, örgütle bağlantılı şirketlerde kayıtlarının bulunduğu, FETÖ'nün "Emniyet mahrem yapılanmasında" sorumlu düzeyde faaliyet gösterdikleri ve hiyerarşiye göre hareket ettiklerinin belirlendiği bilgisini verdi.

Bakan Yerlikaya, şüphelilerin, çeşitli görev ve vasıflardaki örgüt üyelerinin sorumlu oldukları emniyet mensuplarıyla örgütsel görüşmeler gerçekleştirdiğinin tespit edildiğine işaret etti.

