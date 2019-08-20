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Bakan Yardımcısı Dursun’un şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

Van’ın Erciş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof.

20 Ağustos 2019 Salı 11:12
Bakan Yardımcısı Dursun’un şoförü direksiyon hakimiyetini kaybetmiş

Van’ın Erciş ilçesinde Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazanın, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu aracın şarampole yuvarlanması sonucu meydana geldiği bildirildi.


Erciş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un hayatını kaybettiği kazanın çok yönlü soruşturulduğu belirtildi. Açıklamada, “Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun ve beraberindeki heyetin Adilcevaz ilçesinde yaptığı ziyaret sonrasında Erciş ilçesine yapacağı ziyaret sebebi ile Adilcevaz’dan Erciş istikametine doğru seyir halinde iken Erciş ilçesi Çelebibağı Mahallesi Aile Plajı bölgesine geldikleri esnada, araç şoförü M.Ş.B.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun sağ tarafındaki şarampole yuvarlandığı, olayla alakalı derhal ve acil işlemler için 2 cumhuriyet savcısının görevlendirildiği, kaza mahallinde cumhuriyet savcısı nezaretinde incelemelerin hassasiyetle yapıldığı, araçta bulunanlardan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’un olay mahallinde hayatını kaybettiği, asistanları Töre Üst ve Ferhat Küçük ile araç şoförü M.Ş.B.’nin yapılan ilk müdahaleleri sonrasında Van ilindeki hastanelere sevk edildikleri ve tedavilerinin devam ettiği, cumhuriyet başsavcılığımız tarafından görevlendirilen cumhuriyet savcısı tarafından ölen Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun’a Erciş Devlet Hastanesinde ölü muayene ve diğer adli işlemlerinin yapıldığı ve olayın çok yönlü olarak soruşturulduğu hususu kamuoyunun bilgilerine saygı ile duyurulur” denildi.

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Haber Tarihi: 20 Ağustos 2019 Salı 11:12
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