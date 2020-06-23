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Aktüel

Bakan Yardımcıları Çataklı ve Varank, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

Yeniakit Publisher
2020-06-23 23:16:00 -
Bakan Yardımcıları Çataklı ve Varank, Esenyurt'ta incelemelerde bulundu

İSTANBUL (AA) - İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank, yoğun yağışın neden olduğu su baskınlarından hasar gören Esenyurt'ta incelemelerde bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı ve Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Varank, selin etkili olduğu sokakta inceleme yaptı. Çataklı ve Varank, selden zarar gören vatandaşlarla da görüşerek, geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Bakan yardımcıları Çataklı ve Varank'a, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da eşlik etti.

Öte yandan, İstanbul Valiliğinde Vali Yerlikaya koordinasyonunda bir kriz masası oluşturulduğu bildirildi. AFAD ve itfaiye ekiplerinin bölgedeki çalışmaları sürüyor.
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