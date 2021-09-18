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Gündem Bakan Yanık'tan 'tacizci' Celal Şengör'e tepki!
Gündem

Bakan Yanık'tan 'tacizci' Celal Şengör'e tepki!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, kız öğrencisine yönelik tacizini açık açık anlatan İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'e tepki göstererek, "Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-18 00:18:00 -
Bakan Yanık'tan 'tacizci' Celal Şengör'e tepki!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün açıklamalarına tepki gösterdi: Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Yanık, Twitter hesabından, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şengör'ün bir öğrencisiyle anısını anlatırken kullandığı ifadelere ilişkin açıklama yaptı. Bakan Yanık, paylaşımında şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddet ve tacizin tek çeşidi yok. Failin olayı gülerek anlatması da tacizin ağırlığını hafifletmiyor. Unvanların arkasına saklanarak meşruiyet sağlama arayışı ise yakışıksız. Öğrenci üzerindeki tahakkümü de ayrıca konuşuruz. Bu zihniyetle mücadeleye devam edeceğiz."

 

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