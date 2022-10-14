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Gündem Bakan Yanık duyurdu! Psikososyal destek ekipleri bölgeye intikal etti
Gündem

Bakan Yanık duyurdu! Psikososyal destek ekipleri bölgeye intikal etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın-Amasra'da meydana gelen patlamayla ilgili, “Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Yeniakit Publisher
2022-10-14 22:54:00 -
Bakan Yanık duyurdu! Psikososyal destek ekipleri bölgeye intikal etti

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Bartın-Amasra'daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili, “Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Bartın Amasra’da maden ocağında meydana gelen patlamada yaralanan ve mahsur kalan işçilerimize geçmiş olsun dileklerimizle dualarımızı gönderiyoruz. Psikososyal destek ekiplerimiz derhal bölgeye intikal ettiler. Süreci yakından takip ediyoruz. Sorumlu Bakanlıklardan biri olarak, tüm kurum ve kuruluşlarımızla gerekli her türlü çalışmayı yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

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