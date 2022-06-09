Bakan Varank'tan müjde! Diyarbakır’da hazırlanan projelerle 10 bin kişiye...

Karacadağ Kalkınma Ajansı, hayata geçirilecek 4 proje için toplu açılış töreni düzenledi.

Açılış törenine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı konuşmasında bakanlık olarak Diyarbakır’da yaptıkları ve yapacakları yatırım projeleri hakkında bilgi verdi.

Diyarbakır merkez Yenişehir ilçesi Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen toplu açılış töreninde Karacadağ Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Dr. Hasan Maral ve Diyarbakır Valisi Ali İhsan Su’nun açılış konuşmalarından sonra katılımcılara hitapta bulunan Varank, Diyarbakır’ı Tarım ve hayvancılıkta olduğu gibi sanayi anlamında da üst sıralar taşımak için çalışmalarını devam ettirdiklerini belirterek sanayi yatırımlarına ivme kazandırmak için Diyarbakır’daki Organize Sanayi Bölgelerine kredi desteği sağladıklarını söyledi.

"Üretime geçen 263 parselde yaklaşık 14 bin Diyarbakırlı istihdam ediliyor"

2002 yılı sonrası kurulan Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB ve Diyarbakır Karacadağ OSB ile birlikte bu şehirdeki OSB sayısı üçe çıktığını dile getiren Varank, "Diyarbakır OSB ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB için toplamda 263 milyon liraya yakın bakanlık kredisi kullandırdık. Diyarbakır OSB arıtma projesi yine Bakanlığımızın desteğiyle tamamlanarak geçtiğimiz yılın sonunda faaliyete geçti. OSB’lerin tamamında bugün itibarıyla üretime geçen 263 parselde yaklaşık 14 bin Diyarbakırlı istihdam ediliyor. İnşallah tüm parsellerin dolmasıyla bu sayı iki katına çıkacak." dedi.

Son 19 yılda bu şehre yatırım yapmak isteyen firmalar için bin 800’e yakın teşvik belgesi düzenlediklerini ve bunların 850’den fazlası tamamlanarak 40 bin kişinin istihdam edildiğini ifade eden Varank, "Bakanlığımıza bağlı Kalkınma Ajansları ve Bölge Kalkınma İdareleri bu hedef doğrultusunda sadece son 2 yılda sanayi, girişimcilik, tarım, hayvancılık, turizm alanına katkı sağlayacak birçok projede öncü aktör olarak yer aldı. Önümüzdeki dönem için de çalışmalarımız süratle devam ediyor." ifadelerini kullandı.

"14 yeni fabrika binasını 3 ay içerisinde hazır ediyoruz"

Diyarbakırlı gençleri ve sanayicileri ilgilendiren projeleri paylaşan Varank, "Çalışan ve Üreten Gençler Programı kapsamında Bismil, Çermik, Ergani ilçelerinde ve Diyarbakır Tekstil İhtisas OSB’de 'Hazır Giyim' sektörlerine yönelik yaklaşık 50 bin metrekare kapalı alana sahip 14 yeni fabrika binasını 3 ay içerisinde hazır ediyoruz. 70 milyon liralık desteğimizle tamamlanacak 4 proje, 4 bin 900 gencimize ekmek kapısı olacak." şeklinde konuştu.

Varank, "5 bin 400 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak, yaklaşık 2,5 milyar liraya mal olacak Diyarbakır Lojistik Merkezi Projesi’nde artık son eşiğe geldik. Projenin temel atma töreni önümüzdeki günlerde yapılacak. Bu merkez kapsamında 58 tane A+ sınıf depo inşa edilecek. Bölgesel kalkınma anlayışıyla tasarlanan 40 milyon lira bütçeli 2022 Yılı Stratejik Sektörlere Finansman Desteği Programı (FİNDES) ile yaklaşık 152 milyon liralık yatırımı hayata geçireceğiz." diye belirtti.

"Tohumculuk laboratuvarı sayesinde Diyarbakır’da sertifikalı tohum ve tarımsal üretim artacak"

Karacadağ Kalkınma Ajansımızın destekleriyle hayata geçen 4 projenin içeriğine değinen Varank, şunları söyledi:

Toplam değeri yaklaşık 8 milyon lira olan bu projelerden ilki Diyarbakır STEM Merkezi ve Tasarım Beceri Atölyeleri projesi. Kurulan STEM Merkezinde bilim, teknoloji, mühendislik ve matematik alanlarında öğrencilerimize ve öğretmenlerimize eğitimler verilecek. Öğrencilerimiz ulusal ve uluslararası yarışmalara hazırlanacak. Aynı zamanda bu Merkez, proje kapsamında 17 ilçede kurulacak Tasarım ve Beceri Atölyelerinin koordinasyonunu yapacak.



Varank, "İkinci projemiz olan Özel Gereksinimli Bireyler Mola Evi ile zihinsel ve fiziksel engelli bireylerin yaşam kalitesi artırılacak, engelli bakımında ailelerin yaşadığı sorunların çözümüne yardımcı olunacak. İçinde eğitim odaları, hobi sınıfları, spor salonu, mutfak ve yemekhane bulunan gündüzlü bakım merkezinde revir, çağrı merkezi, engelli araç ve psikososyal servis hizmetleri sunulacak." dedi.

Üçüncü projenin tarıma yönelik olduğunu sözlerine ekleyen Varank, kurulan tohumculuk laboratuvarı sayesinde Diyarbakır’da sertifikalı tohum üretimi ve buna bağlı olarak tarımsal üretim ve kalitenin artacağının altını çizdi.

Son projenin ise çocukların ve gençlerin okuma ile araştırma alışkanlıklarını geliştirecek kütüphaneler inşa edilmesine yönelik olduğunu ifade eden Varank, bu kapsamda 4 ilçedeki Cami müştemilatları, Kur'an Kursları ve atıl durumda bulunan 11 mekânın tadilatı yapılarak bu alanların gençlerin kullanımına sunulacağını söyledi. (İLKHA)