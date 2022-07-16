Bakan Varank'tan Kılıçdaroğlu'na efsane ayar! Allah ne verdiyse girişti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevirmeni Fatma Kavakçı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım tepki topladı.

Kılıçdaroğlu'nun "Ayrıca çevirmen hanım kızımızdan, yüzbinlerce Afgan sığınmacının ülkemize gelmesine yol açan o toplantıda Biden ile neler konuşulduğunu seçimlerden sonra devletimize açıklamasını talep edeceğiz. Verilen her yetki, sorumluluğu ile birlikte gelir. Kendisi de bunu bilecek yaştadır." ifadelerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sosyal medya üzerinden tepki gösterdi. Varank, "Türkçe ve İngilizce'yi ana dili gibi konuşan, profesyonel tercüme yapan bir kadına hanım kız diyerek küçümseyen Kılıçdaroğlu, rezilsin! Sen partindeki kadınlara böyle hitap edebiliyor musun?" dedi.