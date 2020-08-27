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Teknoloji Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım
Teknoloji

Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından tarih vererek heyecanlandıran bir paylaşımda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-08-27 23:43:00 -

Türkiye'nin teknoloji alanında yaptığı yerli ve milli icatlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kendi helikopter, tank ve SİHA'sını üretecek konuma gelen Türkiye, her alanda gelişmesini sürdürüyor.

Yeni bir projenin müjdesini verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda karanlık bir tünelde 2 gözü olan tahminen dört ayaklı bir robot olduğu düşünülen yeni projeyi 29 Ağustos 2020 saat 15.30'da duyurması bekleniyor.

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