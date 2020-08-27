Bakan Varank'tan heyecanlandıran paylaşım

Türkiye'nin teknoloji alanında yaptığı yerli ve milli icatlara her geçen gün yenisi ekleniyor. Kendi helikopter, tank ve SİHA'sını üretecek konuma gelen Türkiye, her alanda gelişmesini sürdürüyor.

Yeni bir projenin müjdesini verecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda karanlık bir tünelde 2 gözü olan tahminen dört ayaklı bir robot olduğu düşünülen yeni projeyi 29 Ağustos 2020 saat 15.30'da duyurması bekleniyor.